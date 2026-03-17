La Comer anuncia nueva sede en este estado de México: invertirán $885 millones de pesos y generarán 370 empleos

Grupo La Comer confirmó la apertura de una nueva tienda en Mérida, Yucatán, como parte de su plan de crecimiento en el país. Se trata de Fresko Mérida, su primera unidad en este estado, que implicó una inversión de 885 millones de pesos y la creación de 370 empleos formales, consolidando su presencia en el sureste de México.

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Así será la nueva tienda de La Comer en Mérida

La nueva tienda se ubica en la zona norte de Mérida, sobre la carretera Mérida–Progreso, y cuenta con una superficie de 6,315 metros cuadrados de piso de venta. Con esta apertura, la compañía alcanza un total de 93 unidades comerciales en operación en todo el país.

El establecimiento ofrece una amplia variedad de productos y servicios pensados para el consumo diario y especializado:



Más de 52 mil productos disponibles

257 cajones de estacionamiento techado

Áreas de carnes, pescados, panadería y tortillería

Espacios como Naturalísimo, con ensaladas y jugos frescos

Zona de café y panadería en Xpressa Café

La estrategia de expansión de Grupo La Comer

La llegada a Mérida forma parte de un plan más amplio de crecimiento regional. La compañía busca integrarse a nuevas ciudades con un enfoque de largo plazo, tanto en el desarrollo económico como en la generación de empleo.

En línea con esta estrategia, durante el cierre de 2025 también se realizaron otras aperturas relevantes en el país:



Una tienda en Tulum , Quintana Roo, con inversión de 1,120 millones de pesos

, Quintana Roo, con inversión de 1,120 millones de pesos Un City Market en San José del Cabo, Baja California Sur, con 732 millones de pesos



Tecnología y sostenibilidad en la nueva tienda Fresko

El nuevo establecimiento en Mérida incorpora medidas enfocadas en eficiencia y cuidado ambiental, alineadas con las tendencias actuales del sector.

Entre las principales características destacan:

Iluminación LED en toda la tienda

Sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética

Planta de tratamiento de aguas residuales

Además, incluye una oferta ampliada en salud y belleza, con farmacia, cosméticos especializados y productos como jabones artesanales.

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