Las infracciones en CDMX que te quitan 6 puntos de la licencia en un solo día y quedarás al borde de la suspensión

Manejar en CDMX tiene un costo invisible que pocos conductores conocen: cada infracción grave resta puntos directamente a tu licencia. El sistema de penalización no avisa en Ciudad de México, no negocia y no da segunda oportunidad —una sola falla en la vía pública puede comprometer tu derecho a conducir por tiempo indefinido.

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¿Qué infracciones en CDMX quitan 6 puntos de la licencia de un solo golpe?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que la licencia se cancela al acumular 12 puntos. Cuatro infracciones específicas descuentan 6 puntos cada una —la mitad del límite total— en un solo evento, lo que coloca al conductor a un paso de la suspensión definitiva antes de cometer una segunda falta.

Conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de narcóticos

Organizar o participar en arrancones o acrobacias en vía pública

Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad

Invadir carriles exclusivos de transporte público

Ninguna de estas infracciones admite negociación ni pago que sustituya los puntos descontados. El registro queda asentado de forma automática en el sistema de la autoridad capitalina, y el conductor no puede revertirlo una vez levantada la sanción.

Conducir bajo los efectos del alcohol en CDMX: 6 puntos y arresto

El artículo 50 del Reglamento de Tránsito de CDMX prohíbe conducir con más de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre o 0.4 miligramos por litro de aire espirado. La sanción incluye arresto inconmutable de 20 a 36 horas, remisión del vehículo al depósito vehicular y 6 puntos de penalización directa a la licencia para conducir, sin posibilidad de reducción.

Arrancones y acrobacias en vía pública en CDMX: multa, arresto y 6 puntos

El artículo 34, fracción II del Reglamento de Tránsito de CDMX sanciona a quienes organicen o participen en competencias de alta velocidad o maniobras riesgosas en la vía pública. La multa oscila entre 21 y 30 veces la UMA vigente (entre $2,463.51 y $3,519.30 pesos), más arresto inconmutable de 20 a 36 horas y 6 puntos automáticos a la licencia, sin distinción entre organizador y participante.

Alcohol al volante, arrancones, cajones para discapacidad y carriles del Metrobús: las cuatro infracciones que descuentan 6 puntos de la licencia en CDMX (Semovi)

Estacionarse en cajones para discapacidad en CDMX: infracción que pocos anticipan

El artículo 30, fracción XV del Reglamento de Tránsito de CDMX prohíbe estacionar cualquier vehículo en cajones exclusivos para personas con discapacidad, salvo vehículos con placas especiales o en ascenso y descenso por un máximo de 20 minutos. La multa va de 20 a 30 veces la UMA ($2,346.20 a $3,519.30 pesos) y la sanción incluye 6 puntos de penalización a la licencia para conducir del infractor.

Invadir carriles exclusivos de transporte público en CDMX: 6 puntos para cualquier vehículo

El artículo 11, fracción X, inciso a) del Reglamento de Tránsito de CDMX prohíbe a todo conductor circular sobre carriles exclusivos del transporte público, ya sea en el sentido de la vía o en contraflujo. Solo los vehículos con autorización expresa pueden transitar en estos carriles, siempre con faros delanteros encendidos y señal luminosa ámbar —cualquier otro conductor que los invada acumula 6 puntos de penalización de forma inmediata.

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