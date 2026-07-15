Manejar en estado de ebriedad te sale hasta tres veces más caro en CDMX que en Edomex

Cada fin de semana, cientos de conductores cruzan la Ciudad de México y el Estado de México sin medir el riesgo real de subirse al volante después de beber. La diferencia entre ambas entidades resulta más drástica de lo que la mayoría imagina, porque ambos reglamentos castigan con severidad la misma conducta.

La Ciudad de México y el Estado de México comparten un límite legal casi idéntico: 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre o 0.4 miligramos por litro en aire espirado. Superar ese límite desata consecuencias distintas en cada entidad, y en algunos casos, el bolsillo también resulta afectado.

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¿Cuánto cuesta manejar en estado de ebriedad en la Ciudad de México?

El artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohíbe conducir con más alcohol del límite permitido o bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. La sanción contempla arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, además de seis puntos de penalización a la licencia.

La sanción base por conducir ebrio en la Ciudad de México no llega en forma de multa fija en pesos, sino de arresto y pérdida temporal del vehículo. El infractor pasa entre 20 y 36 horas detenido en El Torito y pierde seis puntos de su licencia en automático.

Existe, sin embargo, un escenario donde sí aparece un número en pesos: cuando el conductor detenido no es dueño del auto. Si no cumple la sanción en 30 días, el propietario debe pagar 60 UMA para recuperar la unidad, es decir, 117.31 pesos multiplicados por sesenta equivalen a $7,038.60 pesos.

El artículo 52 del mismo reglamento marca el protocolo que sigue un agente cuando detecta signos de haber bebido: detener el auto, identificarse y solicitar la prueba de alcoholemia. Negarse a la prueba no libra al conductor de la sanción, porque el reglamento presume la infracción ante cualquier señal evidente.

6. En CDMX, manejar ebrio te cuesta hasta 36 horas de arresto y 6 puntos en tu licencia. (SSC-CDMX)

¿Por qué la sanción en la Ciudad de México pesa más que en el Edomex?

En el Estado de México, la misma conducta se castiga con una multa de 16 a 20 UMA, es decir, entre 1,877 y 2,346 pesos aproximadamente. El vehículo también va al corralón, y tampoco hay arresto formal por primera vez.

La reincidencia cambia el panorama por completo para cualquier conductor mexiquense. Quien repite la infracción debe inscribirse a un programa de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo, y el arresto entra en escena también.

La comparación directa favorece al bolsillo en el Estado de México, mientras la Ciudad de México reserva su golpe más fuerte para el propietario que no recupera su auto a tiempo. Esos 60 UMA equivalen a tres veces el tope máximo que paga un infractor mexiquense, y la diferencia se nota en la cartera.

La recomendación es simple y no depende del estado donde circules: si bebiste, no manejes. Un taxi cuesta menos que un arresto, y la seguridad de todos vale más que la prisa por llegar a casa.

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