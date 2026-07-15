¿Cortaron el agua en tu colonia? Lista de alcaldías de la CDMX que no tienen suministro hoy 15 de julio

¿Te quedaste sin agua? ¡No hagas el reporte! Es muy probable que tu colonia se encuentre en una de las alcaldías afectadas por los cortes de agua de este miércoles 15 de julio en la Ciudad de México.

En adn Noticias, te mantenemos al tanto de los avisos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), para que conozcas cuáles son las zonas en las que se están realizando trabajos de reparación y mantenimiento.

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Corte de agua en Cuajimalpa hoy 15 de julio

A través de las redes sociales, la SEGIAGUA informó a los vecinos de la alcaldía Cuajimalpa que se estarán llevando a cabo trabajos de mantenimiento y sustitución de válvula de 12 pulgadas de diámetro en el tanque El Yaqui.

Inicio de corte de agua : Miércoles 15 de julio, en punto de las 12:00 horas

: Miércoles 15 de julio, en punto de las 12:00 horas Fin del corte de agua : Miércoles 15 de julio , en punto de las 18:00 horas

: , en punto de las 18:00 horas Colonias afectadas: Manzanastitla, Ahuatenco, San José de los Cedros 1a y 2da Sección, Rosa Torres, Tepetongo, El Ébano, Granjas Navidad.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @cuajimalpa_gob:



👷‍♀️El personal técnico de la SEGIAGUA realizará trabajos de mantenimiento y sustitución de válvula de 12 pulgadas de diámetro en el tanque El Yaqui.



🛠️Se prevé interrupción del suministro… pic.twitter.com/Tkhsd8meig — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 15, 2026

¿Cuándo regresa el agua a la alcaldía Xochimilco?

En la alcaldía Xochimilco se llevó a cabo un corte de agua que comenzó desde el pasado domingo 12 de julio, en punto de las 9:00 horas. Al respecto, la SEGIAGUA informó que este corte programado de más de 100 horas terminará este jueves 16 de julio, alrededor de las 17:00 horas.

Las colonias que registran baja presión de agua en Xochimilco son: Pueblo de San Mateo Xalpa.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @XochimilcoAl:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de una falla mecánica en el equipo de bombeo del Pozo Reclusorio Sur 2.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua… pic.twitter.com/Oj4SM3O0gU — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 14, 2026

Corte de agua hoy: Lista de colonias afectadas en la alcaldía Iztapalapa

Si vives en la alcaldía Iztapalapa y no tienes agua hoy 15 de julio, te contamos que la SEGIAGUA informó que su personal técnico está realizando trabajos de desvío de una tubería 12 pulgadas en la calle Lanceros de Oaxaca, colonia Ejército de Oriente.

Estas labores generaron una interrupción en el suministro de agua potable en la colonia Ejército de Oriente.

El organismo informó a los vecinos que se espera que el servicio quede restablecido alrededor de las 3:00 horas del miércoles 15 de julio.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realizará trabajos de desvío de una tubería 12 pulgadas en la calle Lanceros de Oaxaca, colonia Ejército de Oriente, el día 14 de julio a las 12:00… pic.twitter.com/ZFjMjePJzK — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 14, 2026

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en la CDMX?

Si en tu colonia hay un corte de agua y se te terminó tu reserva del líquido, ¡no te preocupes! tú y tus vecinos pueden solicitar una pipa de agua de forma totalmente gratuita. Lo único que debes hacer es comunicarte a la Línea H2O en el *426.

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