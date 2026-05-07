Cambia la producción agrícola en Aguascalientes: una medida impactará en el rendimiento por hectárea

Como parte de la estrategia federal para fortalecer la soberanía alimentaria, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecuta obras de modernización en el Distrito de Riego 001 Pabellón, en Aguascalientes. Esta medida permitirá a los agricultores locales incrementar su producción utilizando un menor volumen de agua, lo que posiciona a este distrito como el primero en México en contar con toda su infraestructura hidroagrícola tecnificada.

La implementación de tecnología de precisión y automatización permitirá que casi mil 800 productores de la entidad aprovechen cada gota del recurso, fortaleciendo la calidad de sus productos y mejorando la gestión administrativa del agua basada en conocimientos técnicos.

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Aguascalientes: Impacto directo en el bolsillo y la tierra

Con una inversión que supera los 450 millones de pesos, la intervención en la infraestructura hidroagrícola permitirá a cerca de 1,800 trabajadores del campo reducir la vulnerabilidad de sus cultivos. Los beneficios directos proyectados incluyen:

Optimización de cosechas: Un incremento real en el rendimiento por cada hectárea trabajada.

Un incremento real en el rendimiento por cada hectárea trabajada. Blindaje climático: Mayor resistencia ante las sequías prolongadas y los efectos del cambio climático que afectan la región.

Mayor resistencia ante las sequías prolongadas y los efectos del cambio climático que afectan la región. Cero desperdicio: Una reducción drástica en las pérdidas de agua ocasionadas por fugas en los canales de conducción antiguos.

Un respiro para las comunidades con mayor escasez

Uno de los puntos más relevantes de esta modernización es el impacto social fuera de las parcelas. Se estima que, gracias a la eficiencia de los nuevos sistemas, se logre recuperar un volumen aproximado de 9 millones de metros cúbicos de agua.

Este excedente será redireccionado para abastecer a las poblaciones de Aguascalientes que actualmente enfrentan mayores dificultades de acceso al agua. De esta manera, la tecnificación del campo se traduce en un beneficio directo para el consumo humano, equilibrando las necesidades de la producción agrícola con el derecho al agua de toda la ciudadanía.

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