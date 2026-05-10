Confirmado en San Juan del Río: esta es la fecha límite para tramitar licencias de construcción y anuncios publicitarios con descuentos

Con el objetivo de fomentar el orden urbano y brindar certeza jurídica a los propietarios, el municipio de San Juan del Río puso en marcha el Programa Municipal de Regularización de Construcción y Anuncios Publicitarios. Esta iniciativa permite a los ciudadanos ponerse al día con sus trámites pendientes mediante descuentos especiales en la expedición de licencias y permisos.

Las autoridades municipales informaron que el programa está dirigido tanto a dueños de predios con construcciones no declaradas como a comerciantes que requieran regularizar sus anuncios en fachadas o estructuras autosoportadas.

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Descuentos y trámites disponibles en San Juan del Río

El programa de apoyo incluye beneficios económicos directos para reducir la carga financiera de los contribuyentes. Los rubros que cuentan con descuentos son:

Licencias de construcción: Para obras nuevas, ampliaciones o regularización de edificaciones ya existentes.

Para obras nuevas, ampliaciones o regularización de edificaciones ya existentes. Anuncios en fachadas: Dirigido a negocios locales que buscan cumplir con la normativa de imagen urbana.

Dirigido a negocios locales que buscan cumplir con la normativa de imagen urbana. Anuncios autosoportados: Regularización de estructuras publicitarias de mayor tamaño.

San Juan del Río El Gobierno lanzó un programa de regularización para facilitar la obtención de permisos legales en obras y publicidad (Presidencia Municipal San Juan del Río)

Sede, horarios y fecha límite para regularizarse

Para realizar el trámite o solicitar informes, los interesados deben acudir a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, ubicada en las instalaciones del Centro Cívico.

Ubicación: Blvd. Paso de los Guzmán No. 24, Barrio de la Concepción.

Blvd. Paso de los Guzmán No. 24, Barrio de la Concepción. Horario de atención: De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas .

De lunes a viernes, de . Fecha límite: El programa estará vigente únicamente hasta el 30 de junio de 2026.

Regularizar este tipo de infraestructuras evita multas posteriores y garantiza que las construcciones cumplan con los estándares de seguridad establecidos por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano local.

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