Confirmado en San Juan del Río: esta es la fecha límite para tramitar licencias de construcción y anuncios publicitarios con descuentos

Con el objetivo de fomentar el orden urbano y brindar certeza jurídica a los propietarios, el municipio de San Juan del Río puso en marcha el Programa Municipal de Regularización de Construcción y Anuncios Publicitarios. Esta iniciativa permite a los ciudadanos ponerse al día con sus trámites pendientes mediante descuentos especiales en la expedición de licencias y permisos.
Las autoridades municipales informaron que el programa está dirigido tanto a dueños de predios con construcciones no declaradas como a comerciantes que requieran regularizar sus anuncios en fachadas o estructuras autosoportadas.
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Descuentos y trámites disponibles en San Juan del Río
El programa de apoyo incluye beneficios económicos directos para reducir la carga financiera de los contribuyentes. Los rubros que cuentan con descuentos son:
- Licencias de construcción: Para obras nuevas, ampliaciones o regularización de edificaciones ya existentes.
- Anuncios en fachadas: Dirigido a negocios locales que buscan cumplir con la normativa de imagen urbana.
- Anuncios autosoportados: Regularización de estructuras publicitarias de mayor tamaño.
Sede, horarios y fecha límite para regularizarse
Para realizar el trámite o solicitar informes, los interesados deben acudir a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, ubicada en las instalaciones del Centro Cívico.
- Ubicación: Blvd. Paso de los Guzmán No. 24, Barrio de la Concepción.
- Horario de atención: De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.
- Fecha límite: El programa estará vigente únicamente hasta el 30 de junio de 2026.
Regularizar este tipo de infraestructuras evita multas posteriores y garantiza que las construcciones cumplan con los estándares de seguridad establecidos por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano local.
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