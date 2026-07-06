Anuncian medida en Querétaro que impactará en más de 24 mil personas del estado

La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) confirmó el inicio de las obras de interconexión en el Acueducto II, una medida de infraestructura civil que dotará de agua potable directa y eficiente a más de 24 mil habitantes del semidesierto queretano.

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¿Qué localidades de Querétaro se beneficiarán con estas obras hídricas?

La extensión de las redes de tuberías busca resolver el desabasto estructural en las comunidades rurales de Querétaro mediante el aprovechamiento de la línea de conducción más importante de la entidad, el Acueducto II. Con el objetivo de mitigar la escasez de agua y frenar la sobreexplotación de los acuíferos locales, los trabajos de acoplamiento e ingeniería civil extenderán el servicio directo hacia las siguientes localidades:

Bernal: mejora la red de distribución para garantizar un flujo constante a la población.

mejora la red de distribución para garantizar un flujo constante a la población. Tolimán: recibe la ampliación de la infraestructura de tuberías para conectar sus hogares.

recibe la ampliación de la infraestructura de tuberías para conectar sus hogares. Los Benitos y Santa Rosa de Lima: agilizan su acceso formal al recurso hídrico de alta calidad.

agilizan su acceso formal al recurso hídrico de alta calidad. Cadereyta: integra a sus comunidades semidesérticas dentro de este esquema de abasto.

¿Por qué es tan importante el Acueducto II operado por la CEA?

La complejidad de esta obra hidráulica de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro la posiciona como la más grande del estado, con una longitud de 123 kilómetros que traslada el líquido desde los manantiales del río Moctezuma. El Acueducto II una altura de 1,150 metros combinando mecanismos de bombeo y gravedad. El caudal mínimo disponible es de 1,500 litros por segundo, asegurando un abasto de 50 millones de metros cúbicos anuales.

La infraestructura cuenta con una planta potabilizadora moderna y cuatro tanques de almacenamiento de acero vitrificado en San José El Alto, con capacidad de 12 mil 500 metros cúbicos cada uno. Esta reserva total de 50 mil metros cúbicos permite asegurar el suministro cuando sea necesario para la población. Las tareas de interconexión y las pruebas de presión en los ductos mantendrán sus actividades vigentes durante el presente periodo de operaciones anuales.

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