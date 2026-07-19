Dafne Quintos: Certificado de defunción apunta a homicidio; madre exhibe el documento en redes sociales| FOTOS

Dafne Quintos murió por homicidio, de acuerdo con el certificado de defunción que le fue entregado a la señora Alejandra Quintos, madre de la adolescente fallecida. Te contamos los detalles del caso que causaron conmoción en Ciudad Madero, Tamaulipas.

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¿Qué dice el certificado de defunción de Dafne Quintos?

A través de su cuenta de Facebook, la señora Alejandra Quintos compartió el certificado de defunción de su hija Dafne Quintos. En el documento se clasifica la muerte de la adolescente, de solo 13 años, como un homicidio y establece como causa “asfixia por sumersión”.

Certificado de defunción Dafne Quintos Madre de Dafne Quintos comparte certificado de defunción de su hija; establece como causa de muerte: homicidio.

La información que aparece en el certificado de defunción coincide con los principales hallazgos periciales de la Fiscalía. Tras realizar la necropsia a la adolescente, las autoridades informaron que había una cantidad importante de agua en los pulmones.

La madre de Dafne compartió fotografías del documento en una publicación en Facebook, en la que reitera la exigencia de justicia por la muerte de su hija. En diversas entrevistas, Alejandra Quintos aseguró que su hija se encontraba en perfectas condiciones de salud antes de ingresar al campamento de la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Por el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tamaulipas continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer cuáles fueron las circunstancias de la muerte de la adolescente. Aún no existen personas detenidas.

¿Qué le pasó a Dafne Quintos en la academia militarizada de Ciudad Madero?

De acuerdo con el testimonio de Alejandra Quintos, ella había inscrito a su hija a un curso de verano en una escuela militarizada en Ciudad Madero. La menor llevaba cuatro días en el lugar cuando comenzó a sentirse mal.

De acuerdo con Alejandra Quintos, la encargada del área de mujeres, identificada como maestra Estrellita, le llamó para hacerle saber que su hija se había desvanecido tras hacer ejercicio y se había caído de frente, por lo que presentaba el labio roto y golpes en la cabeza.

Después, la noche del fallecimiento de la adolescente, la madre declaró haber recibido una llamada de la misma maestra, para informarle que su hija presentaba vómito y había perdido el control de sus esfínteres. Por tal motivo, la madre pidió que la trasladaran de inmediato a un hospital. Sin embargo, le aseguraron que la menor ya se encontraba estable.

La maestra Estrellita le dijo que ella misma la había bañado y llevado a dormir. No obstante, a los 20 minutos, la volvieron a llamar para decirle que la niña se había desvanecido y ya no presentaba signos vitales.

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