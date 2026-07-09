PDI lanza alerta a mexicanos por fraude con visas oficiales: esto es lo que JAMÁS debes hacer

El fraude relacionado con el trámite de visas oficiales puede comenzar en sitios web que imitan páginas gubernamentales, enlaces compartidos por WhatsApp o supuestas gestorías que ofrecen agilizar el proceso. Ante este tipo de engaños, la Policía de Investigación (PDI) llamó a verificar cuidadosamente dónde se ingresan los datos personales antes de iniciar cualquier solicitud.

La corporación recomendó realizar el trámite únicamente a través de los canales oficiales y desconfiar de enlaces recibidos por mensajes o de servicios que prometan acelerar la obtención de la visa.

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¿Cómo engañan las páginas falsas de visas?

De acuerdo con la PDI, los ciberdelincuentes suelen crear sitios que imitan la apariencia de las páginas oficiales para hacer creer a las personas que están realizando un trámite legítimo. Para lograr esto, y continuar con el proceso de fraude, estos delincuentes operan de esta manera:

Crean un sitio web con diseño similar al de una dependencia oficial

Difunden el enlace mediante redes sociales, buscadores, mensajes o supuestas gestorías

Solicitan datos personales como CURP, pasaporte, correo electrónico o teléfono

Piden pagos para apartar citas, liberar documentos o “agilizar” el trámite

Proporcionan cuentas bancarias o métodos de pago ajenos a los canales oficiales

Utilizan la información obtenida para cometer robo de identidad, fraudes o extorsiones

¿Qué recomienda la PDI para evitar este fraude?

Ante este tipo de engaños, la corporación aconseja verificar que el trámite se realice únicamente en el portal oficial correspondiente y desconfiar de cualquier sitio que prometa acelerar el proceso. También recomienda seguir estas medidas:

Revisar que la dirección web sea la oficial antes de ingresar datos

No llenar formularios en páginas de origen desconocido

Evitar compartir información personal en sitios no verificados

No realizar pagos a cuentas bancarias de particulares

Desconfiar de enlaces recibidos por WhatsApp, redes sociales o correo electrónico

Salir del sitio si la dirección presenta errores, letras cambiadas o dominios inusuales

Si detectas un sitio que solicita datos personales o pagos fuera de los canales oficiales, lo más recomendable es abandonar la página y reportarla.

¿Qué sitios oficiales debes revisar antes de tramitar la visa?

Para evitar páginas falsas, lo más seguro es entrar directamente a sitios oficiales:

Trámite de visa oficial en gob.mx: https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visa-oficial-visa-no-ordinaria

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visa-oficial-visa-no-ordinaria Información general de visas de la SRE: https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros-8036

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros-8036 Lista de países que requieren visa para viajar a México: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/ Lista de países que no requieren visa para viajar a México: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/

¿Cómo reportar una página falsa de visa oficial?

Para hacerlo, puedes seguir estos pasos:

no borres mensajes, correos, capturas ni comprobantes de pago

guarda la dirección completa de la página sospechosa

reúne datos del contacto, como teléfono, correo, perfil o cuenta bancaria

anota la fecha y hora en que recibiste el enlace o la solicitud de pago

reporta el caso a la PDI al teléfono (55) 5242 6489 o al correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx

o al correo también puedes iniciar una denuncia o constancia en la Denuncia Digital de la Fiscalía CDMX: https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea

si prefieres atención presencial, en ese mismo portal puedes ubicar la agencia del Ministerio Público más cercana

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