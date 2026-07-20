Regalarán en San Pedro Cholula 6 mil platillos del 23 al 26 de julio en el Primer Festival Puebla en Nogada: detalles y requisitos para participar

La temporada del chile en nogada suele ser una buena oportunidad para reunirse en familia y volver a disfrutar uno de los sabores más representativos de Puebla. Este verano, esa tradición llegará al Parque Soria, en San Pedro Cholula, con cuatro días de comida, música y actividades culturales durante el Primer Festival “Puebla en Nogada”

De acuerdo con la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla, el encuentro se realizará del 23 al 26 de julio de 2026 y reunirá a cocineras tradicionales, estudiantes de gastronomía y representantes de 35 países.

Además, se buscará romper un récord con la preparación de un chile en nogada de casi ocho toneladas, mientras que seis mil platillos se entregarán mediante una dinámica especial.

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¿Cómo conseguir uno de los 6 mil platillos?

El chile en nogada no solo es uno de los sabores más conocidos de Puebla. Su preparación reúne productos de temporada, como la granada, la manzana panochera y la nuez de Castilla, junto con el trabajo de productores, cocineras tradicionales y familias que han conservado la receta durante generaciones.

Desde mayo de 2024, su elaboración está reconocida como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla. Así, el festival busca acercar esta tradición a más personas, apoyar a quienes forman parte de su preparación y despertar el interés de las nuevas generaciones.

Uno de los momentos más esperados de este primer festival será la elaboración de un chile en nogada de casi ocho toneladas, con el que se intentará imponer un nuevo récord. El récord actual lo tienen estudiantes y docentes de gastronomía de la colonia La Libertad, en la ciudad de Puebla, quienes prepararon una pieza de 10 metros con más de 2 mil chiles poblanos.

Por otra parte, durante el festival se regalarán seis mil platillos, aunque no bastará con llegar al Parque Soria. Para participar será necesario:

Comprar un chile en nogada dentro del festival

Recibir el boleto de la promoción

Conservarlo hasta el último día

Presentarlo el domingo 26 de julio

Acudir al canje entre las 13:00 y las 15:00 horas

La entrega estará limitada a seis mil porciones y solo se realizará durante esas dos horas. Por lo tanto, será importante llegar con anticipación y revisar cualquier cambio en las redes oficiales del evento.

¿Cuándo y dónde será el Festival Puebla en Nogada?

El festival se llevará a cabo en el Parque Soria de San Pedro Cholula durante cuatro días:

Jueves 23 de julio

Viernes 24 de julio

Sábado 25 de julio

Domingo 26 de julio

Las actividades comenzarán a las 10:00 y terminarán a las 20:00 horas.

¿Qué actividades habrá durante el festival?

El presidente del comité organizador “Libertad Cultural”, Yair Cruz Tenorio, informó que durante los cuatro días participarán alrededor de:

10 cocineras tradicionales

restauranteros

productores del campo

universidades

estudiantes de gastronomía

historiadores

artesanos

grupos artísticos

También habrá representantes de 35 países de:

Asia

Europa

Medio Oriente

América Latina

Durante los cuatro días habrá:

Venta de chiles en nogada en distintas presentaciones

Muestras culinarias

Conferencias

Exposiciones artesanales

Espectáculos para toda la familia

Participación de universidades de gastronomía

¿Cuántas personas esperan recibir?

Los organizadores calculan que alrededor de 15 mil personas visitarán el festival durante los cuatro días. También estiman una derrama económica de 5.5 millones de pesos para San Pedro Cholula y los participantes.

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