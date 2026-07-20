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Minuto a minuto: tramos de carreteras paralizados por accidentes y bloqueos hoy 20 de julio

Aparatosos accidentes y presencia de manifestantes provocan bloqueos hoy en carreteras y autopistas

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Las vacaciones de verano ya comenzaron de manera oficial, lo que ha provocado un aumento de autos en carreteras y autopistas y para que evites aglomeraciones en las vialidades, en adn Noticias te decimos cuáles son las más afectadas hoy por bloqueos.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Guardia Nacional Carreteras, junto a servicios de emergencia, atienden los bloqueos y accidentes que hay.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

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