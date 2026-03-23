Ajijic, Jalisco el nuevo Pueblo Mágico con atractivos increíbles para una gran experiencia en vacaciones

Salir de lo común es lo que ahora los viajeros buscan y los pueblos mágicos en México se han convertido en una gran opción para cumplir con esta primicia y entre estos uno que recientemente fue nombrado como tal es Ajijic, Jalisco. Un lugar lleno de color y magia con atractivos increíbles que no puedes dejar pasar.

Si bien no está tan cerca de la capital del país, si tu plan para vacaciones o fin de semana es estar en Guadalajara, Jalisco no debes perderte la oportunidad de visitar este Pueblo Mágico que se encuentra a tan solo 50 minutos de la Perla Tapatía.

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¿Qué hay que hacer en Ajijic, Jalisco?

Ajijic ofrece actividades atractivas para casi todos los gustos. Desde arte y cultura, hasta plazas y vistas naturales así como experiencias para los más aventureros y estas las que no debes dejar pasar si visitas este genial lugar:

Murales del centro: Disfrutar de estas obras es tan sencillo como caminar por las calles Morelos, Colón y 16 de Septiembre en donde decenas de murales te cuentan la historia del lago y las tradiciones del pueblo.

Ajijic Museo de Arte (AMA): Este es un espacio contemporáneo en el que se exhiben obras de artistas locales e internacionales.

Galerías de arte: Una para obligada es la Galería de Arte Efrén González, que se ha ganado gran fama por su muro de calaveras de barro o la Galería de Jesús López Vega en varias se ofrecen talleres cortos por si lo tuyo es la creación artística.

Plaza principal y quiosco: Estos lugares son considerados el "corazón del pueblo" y son ideales para pasar la tarde sentados y disfrutar de la vida cotidiana acompañada una nieve de garrafa y sazonada con fotográficas temporales de la Galería al Aire Libre (GALA).

Naturaleza y vistas al lago: El Malecón de Ajijic es otra experiencia imperdible; es un paseo de casi 2 kilómetros junto al Lago de Chapala. Un gran lugar para disfrutar del atardecer en donde encontrarás áreas verdes, juegos y las ya tradicionales letras monumentales para la foto de Instagram.

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Para los más aventureros también está el senderismo en El Tepalo, una ruta que te lleva hacia los cerros y a una cascada bellísima, pero que suele estar seca en marzo, aunque la vista panorámica de todo el lago desde la cima es espectacular.

También desde el muelle puedes subir a una lancha para recorridos hacia la Isla de los Alacranes, un lugar que era el centro ceremonial Wixárika o la Isla de Mezcala, que cuenta con historia única en México.

Para relajarse en Ajijic están las aguas termales en San Juan Cosalá, este lugar se encuentra a solo 10-15 minutos del centro en una zona famosa por sus spas como el Termal Tlalocan o Las Jaras, ideales para un día de descanso total.

Si tu visita coincide en miércoles no debes dejar de visitar el tianguis, un mercado colorido donde encontrarás desde artesanías finas y textiles hasta productos orgánicos y deliciosa comida.

Tiempo y costo para llegar a Ajijic, Jalisco desde la CDMX

Ajijic, Jalisco no está tan cerca de la CDMX, pero si decides aventurarte en un viaje que seguro será inolvidable te contamos que el tiempo estimado de viaje en auto es aproximadamente de 7 horas dependiendo del tráfico a la salida de la Ciudad de México para recorrer una distancia de 558 kilómetros.

El costo aproximado es de $1,504 pesos de casetas y en un auto de 4 cilindros promedio, considera que gastarás entre $1,200 y $1,500 pesos dependiendo del rendimiento de tu carro y el uso del aire acondicionado que se vuelve necesario en primavera y verano.