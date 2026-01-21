Esto es lo que deberías cobrar por tus horas extra, según establece la PROFEDET

La Secretaría del Trabajo (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) recordaron las reglas para el cobro de la jornada extraordinaria en 2026. Mientras México transita a las 40 horas semanales , los empleados deben recibir pagos dobles o triples por tiempo adicional trabajado.

Así se define el cobro de las horas extra de acuerdo con la PROFEDET

PROFEDET detalló que el tiempo adicional laborado tiene tres formas de pago obligatorias que el trabajador debe identificar para validar su recibo de nómina:

Primeras 9 horas: Las primeras 9 horas de trabajo semanal extraordinario se pagan al doble del equivalente a una hora de tu salario.

Las primeras 9 horas de trabajo semanal extraordinario del equivalente a una hora de tu salario. Excedente de 9 horas: Si trabajas más de las 9 horas arriba señaladas, estas se deberán pagar al triple del equivalente a una hora de tu salario.

Si trabajas más de las 9 horas arriba señaladas, estas del equivalente a una hora de tu salario. Riesgo de siniestro: Si existe el riesgo de un siniestro dentro de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar daños.

¿Qué artículos de la Ley Federal del Trabajo protegen tus horas extra?

El artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo establece que el excedente mayor a nueve horas "obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario".

Este cumplimiento es independiente al incremento salarial de 2025, que alcanzó el 13% en la mayor parte del país. La STPS enfatizó que la reducción de la jornada a 40 horas será paulatina para garantizar la estabilidad económica nacional.

PROFEDET ofrece representación legal gratuita para empleados

La PROFEDET ofrece "asesoría, asistencia en conciliación y representación jurídica gratuitas" para quienes enfrenten irregularidades. Los especialistas acompañan al trabajador desde la asesoría inicial hasta la posible demanda ante los tribunales correspondientes si el patrón se niega.

Si existe un conflicto, el proceso inicia en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Este paso administrativo busca soluciones amistosas entre empresas y empleados para evitar juicios largos que desgasten el patrimonio del afectado.

¿Qué documentos necesita un empleado para exigir el pago de las horas extra en 2026?

Los interesados en reclamar el pago de su labor extra cuentan con un año para exigir el cumplimiento. Para la primera visita, el organismo solicita identificación oficial, nombre del patrón, domicilio laboral y recibos de nómina recientes.

La dependencia puso a disposición la línea 079 y los números 800 911 7877 para resolver dudas inmediatas. También es posible acudir directamente a las delegaciones de la Secretaría del Trabajo para iniciar el protocolo de defensa legal.

La transición hacia los dos días de descanso obligatorio continúa en la agenda legislativa de 2026. Los tribunales laborales priorizarán las demandas de tiempo excedente que no cumplan con los topes de ley establecidos para este ciclo fiscal.