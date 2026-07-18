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Sismo de magnitud 5.3 sacude la costa caribeña de Honduras hoy sábado

Tras el sismo se activaron los protocolos y se realizan las inspecciones necesarias para descartar daños.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Este sábado se registró un sismo de magnitud 5.3 frente a la costa del departamento Gracias a Dios en el este de Honduras y fronterizo con Nicaragua.

Información en desarrollo....

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