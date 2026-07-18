Sismo de magnitud 5.3 sacude la costa caribeña de Honduras hoy sábado

Este sábado se registró un sismo de magnitud 5.3 frente a la costa del departamento Gracias a Dios en el este de Honduras y fronterizo con Nicaragua.
Información en desarrollo....
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Tras un nuevo cambio de última hora, las autoridades judiciales de Chicago reprogramaron la comparecencia del capo sinaloense.
Irán entrará en “una fase de ofensiva total” si los ataques estadounidenses continúan más allá de “dos o tres días”, advirtió este viernes Mohsen Rezai.
La FDA afirmó que la lechuga rallada que se sirve en restaurantes de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental fue la responsable de 1.644 casos confirmados de ciclosporiasis.
El republicano afirmó tener pruebas de una presunta filtración de datos electorales desde 2020, que habría permitido a China acceder ilegalmente a los registros de 220 millones de votantes en Estados Unidos.
El cohete Starship de SpaceX detuvo su lanzamiento en el último instante: esto dijo Elon Musk del propulsor Super Heavy v3.
Los recientes ataques de EUA en contra de Irán representan una ampliación del alcance de su campaña militar en Medio Oriente.