Con el objetivo de brindar un servicio eficaz y seguro, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) anunció el inicio del mantenimiento anual en todas las líneas del Cablebús, las cuales, tendrán un cierre escalonado durante las próximas semanas.
Estas maniobras, según indicó el STE en un comunicado, incluyen revisiones mecánicas, electromecánicas, eléctricas y de seguridad, asímismo, pruebas en torres, cables y cabinas, antes de volver a su operación normal.
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¿Cuándo cerrará el Cablebús en la CDMX?
De acuerdo con el calendario oficial de mantenimiento, los cierres comenzaron este lunes 13 y durarán hasta el domingo 26 de julio para la Línea 3 del Cablebús, la cual va de Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga.
La Línea 2 (Constitución de 1917-Santa Marta) permanecerá en revisión desde el lunes 27 de julio al domingo 9 de agosto; mientras que la Línea 1 (Indios Verdes-Cuautepec), cerrará del lunes 10 al domingo 23 agosto.
Este calendario es tentativo, siempre y cuando se cumplan las revisiones correspondientes para todas las líneas del Cablebús y poder retomar el servicio de forma normal.
Alternativas para los usuarios del Cablebús durante cierres
El Gobierno de la Ciudad de México informó que durante este periodo, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio gratuito para todos los usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte.
Sin embargo, las autoridades recomendaron a todos los usuarios, considerar tiempos adicionales durante los trayectos, esto derivado de la saturación del servicio durante horas con mayor afluencia.
¿Qué cambios tendrá el Cablebús?
Todos los sistemas de transporte por cable reciben un mantenimiento preventivo anual, y para el STE no es la excepción.
Durante este periodo, el Cablebús será revisado en:
- Cabinas
- Sistemas de suspensión
- Estructuras de soporte
- Sistemas de rescate y seguridad
- Infraestructura general de las estaciones
Al ser un medio de transporte utilizado por miles de personas diariamente, se busca detectar cualquier riesgo para los usuarios y dar una mayor seguridad durante los viajes en Cablebús.
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