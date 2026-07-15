Con el objetivo de brindar un servicio eficaz y seguro, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) anunció el inicio del mantenimiento anual en todas las líneas del Cablebús, las cuales, tendrán un cierre escalonado durante las próximas semanas.

Estas maniobras, según indicó el STE en un comunicado, incluyen revisiones mecánicas, electromecánicas, eléctricas y de seguridad, asímismo, pruebas en torres, cables y cabinas, antes de volver a su operación normal.

A partir del 13 de julio realizaremos la revisión anual de nuestras líneas.

· Para la Línea 3 Los Pinos/Constituyentes-Vasco de Quiroga, será del 13 al 26 de julio

· En la Línea 2 Constitución de 1917-Santa Marta, del 27 de julio al 09 de agosto

· Y de la Línea 1 Indios… pic.twitter.com/Ty0mZXFpGU — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 12, 2026

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¿Cuándo cerrará el Cablebús en la CDMX?

De acuerdo con el calendario oficial de mantenimiento, los cierres comenzaron este lunes 13 y durarán hasta el domingo 26 de julio para la Línea 3 del Cablebús, la cual va de Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga.

La Línea 2 (Constitución de 1917-Santa Marta) permanecerá en revisión desde el lunes 27 de julio al domingo 9 de agosto; mientras que la Línea 1 (Indios Verdes-Cuautepec), cerrará del lunes 10 al domingo 23 agosto.

En la línea 3 continúan los trabajos de cambio de balancines, la limpieza y mantenimiento de áreas electromecánicas. pic.twitter.com/iAbr7tH5mt — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 15, 2026

Este calendario es tentativo, siempre y cuando se cumplan las revisiones correspondientes para todas las líneas del Cablebús y poder retomar el servicio de forma normal.

Alternativas para los usuarios del Cablebús durante cierres

El Gobierno de la Ciudad de México informó que durante este periodo, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio gratuito para todos los usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte.

Sin embargo, las autoridades recomendaron a todos los usuarios, considerar tiempos adicionales durante los trayectos, esto derivado de la saturación del servicio durante horas con mayor afluencia.

¿Qué cambios tendrá el Cablebús?

Todos los sistemas de transporte por cable reciben un mantenimiento preventivo anual, y para el STE no es la excepción.

Durante este periodo, el Cablebús será revisado en:

Cabinas

Sistemas de suspensión

Estructuras de soporte

Sistemas de rescate y seguridad

Infraestructura general de las estaciones

Al ser un medio de transporte utilizado por miles de personas diariamente, se busca detectar cualquier riesgo para los usuarios y dar una mayor seguridad durante los viajes en Cablebús.

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