Confirmado en Naucalpan: así funcionará y será el recorrido de la nueva Línea 3 del Mexicable

La Línea 3 del Mexicable llegará a Naucalpan como una nueva alternativa de transporte para las familias mexiquenses. La Secretaría de Movilidad del Estado de México confirmó los datos del sistema, que funcionará como una opción moderna, segura y eficiente para reducir los tiempos de traslado en la zona.

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¿Cuánto durará el recorrido de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan y cuántos usuarios transportará?

Tal como comunicó el Edomex, el recorrido de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan tendrá un recorrido de 27 minutos.

Además, según lo previsto, tendrá la capacidad de transportar a más de 40 mil usuarios al día y beneficiará a más de 700 mil personas en Edomex.

¿Por qué es importante la Línea 3 del Mexicable para los habitantes de Naucalpan en Edomex?

Naucalpan es uno de los municipios con mayor densidad de población en el Edomex y con mayores retos de movilidad urbana. La llegada de una nueva línea de teleférico urbano representa una alternativa para reducir la dependencia del transporte convencional y acortar los tiempos de traslado de miles de familias que se desplazan diariamente.

La Línea 3 se suma a las líneas existentes del Mexicable en el Estado de México, que ya opera como sistema de transporte público en otras zonas de la entidad.

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