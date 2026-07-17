Alerta de tsunami en las costas del sur de México por sismo en Chiapas

La mañana de este viernes se registró un fuerte sismo de magnitud 7.4 en Chiapas por lo que se activó la alerta de tsunami en las costas del sur de México y Guatemala, además se hizo un llamado para implementar acciones preventivas inmediatas en todos lo niveles marítimos y navales.

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Alerta de tsunami por sismo

El Sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos y el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) indicaron que la zona de mayor preocupación es el litoral de Chiapas y Oaxaca donde se prevén variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

Se recomienda a la población de las costas de Oaxaca y Chiapas mantenerse alejados pues las primeras variaciones del nivel del mar podrían registrarse en Huatulco, Puerto Ángel y en Puerto Chiapas.

¿Qué es un tsunami y por qué ocurre?

Cuando ocurre un terremoto bajo el mar, el fondo oceánico se mueve hacia arriba o hacia abajo desplazando una gran cantidad de agua generando que las olas se desplacen hacia la costa.

Es importante señalar que las olas del tsunami no son de gran altura pero al acercarse a la costa su tamaño aumenta pueden viajar a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora (casi la velocidad de un avión comercial).

Al llegar a aguas poco profundas, la ola disminuye su velocidad y se comprime acumulando energía verticalmente y formado una masa de agua que avanza hacia el interior.

¿Qué hacer ante una alerta por tsunami?

Protección Civil recomienda a la población que ante una alerta de tsunami:

Ubicar las rutas de evacuación

Alejarse de la costa cuando termine el sismo

Buscar terrenos altos o edificios de más de 4 pisos que hayan resistido al temblor

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, documentos y botiquín

No regreses a la playa hasta que as autoridades lo indiquen

Si observas que el mar se aleja repentinamente aléjate de inmediato

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