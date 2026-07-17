VIDEOS: Así se vivió el temblor de hoy 17 de julio en Chiapas; una mujer se lanzó desde el tercer piso

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes 17 de julio las cercanías de la costa de Chiapas, lo que provocó una alerta de tsunami y sacudió edificios en los vecinos Guatemala y El Salvador.

El sismo, que se produjo cerca de la localidad de Puerto Madero, tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

🌎 #Internacionales Fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacude la costa del Pacífico de México



Un terremoto de magnitud 7.4 se registró este viernes frente a la costa del estado de Chiapas, México, con epicentro ubicado aproximadamente 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto… pic.twitter.com/bsfjjAJCYh — Observador News (@observador_news) July 17, 2026

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Tras el temblor de hoy, el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en las costas situadas en un radio de 300 kilómetros del epicentro.

Temblor en Chiapas sorprende al gobernador @ramirezlalo_ en pleno evento en Chenalhó.



La magnitud del sismo fue actualizada a 7.4; el epicentro se ubicó en Ciudad Hidalgo pic.twitter.com/Q2GC5FoAN5 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 17, 2026

En Ciudad de Guatemala, el terremoto sacudió edificios y llevó a algunos residentes a salir de sus hogares hacia la calle.

En redes sociales se mostraron imágenes de personal evacuando un edificio gubernamental mientras se activaban los protocolos de seguridad. El temblor también se sintió en El Salvador.

#AHORA I Varias personas sufrieron crisis nerviosa luego de que se registrara un temblor.



Vía: @MarcosCahuex___ pic.twitter.com/8cNzQMJAfk — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) July 17, 2026

En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara dijo a través de las redes sociales que el terremoto se sintió con intensidad moderada en la capital del estado, aunque no se han reportado daños graves.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Protección Civil estatal realiza un reporte de afectaciones tras el sismo y puso a disposición el número 911 para cualquier emergencia.

Hasta el momento, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez anunció la suspensión de actividades administrativas y exhortó al sector privado a sumarse a la medida ante posibles réplicas.

🚨 REPORTE DE AFECTACIONES TRAS SISMO EN TAPACHULA 🚨



Derivado del sismo de magnitud 7.4 con epicentro al Suroeste de Ciudad Hidalgo, la Secretaría de Protección Civil informa sobre los reportes atendidos en el municipio de Tapachula: — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026

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