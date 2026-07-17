VIDEOS: Así se vivió el temblor de hoy 17 de julio en Chiapas; una mujer se lanzó desde el tercer piso

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes 17 de julio las cercanías de la costa de Chiapas, lo que provocó una alerta de tsunami y sacudió edificios en los vecinos Guatemala y El Salvador.
El sismo, que se produjo cerca de la localidad de Puerto Madero, tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Tras el temblor de hoy, el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en las costas situadas en un radio de 300 kilómetros del epicentro.
En Ciudad de Guatemala, el terremoto sacudió edificios y llevó a algunos residentes a salir de sus hogares hacia la calle.
En redes sociales se mostraron imágenes de personal evacuando un edificio gubernamental mientras se activaban los protocolos de seguridad. El temblor también se sintió en El Salvador.
En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara dijo a través de las redes sociales que el terremoto se sintió con intensidad moderada en la capital del estado, aunque no se han reportado daños graves.
A través de sus redes sociales, la Secretaría de Protección Civil estatal realiza un reporte de afectaciones tras el sismo y puso a disposición el número 911 para cualquier emergencia.
Hasta el momento, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez anunció la suspensión de actividades administrativas y exhortó al sector privado a sumarse a la medida ante posibles réplicas.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.