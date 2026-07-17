Resultados del examen de admisión para ingreso a licenciatura 2026; paso a paso

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya reveló los resultados del examen de admisión a licenciatura para el ciclo escolar 2026 y 2027 y aunque ofreció más de 50 lugares de nuevo ingreso, miles de estudiantes se quedaron fuera. Para saber si eres de los afortunados es necesario que conozcas los pasos específicos.

Las carreras que tuvieron menos demanda fueron Geohistoria, Historia del Arte, Lengua y Literaturas Modernas Alemán, mientras que las de Médico Cirujano, Derecho, Psicología, Administración y Arquitectura lideraron las más solicitadas.

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¿Cómo consultar los resultados UNAM de licenciatura?

Ingresa al portal digital de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE)

de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) Selecciona donde dice “Resultados Concurso Licenciatura 2026”

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Al momento de consultar tus resultados te aparecerán las letras:

S: Seleccionada/o

N: No presentada/o

C: Cancelada/o

Sin Letra: No seleccionada/o

¿Resultaste seleccionado? Esto debes hacer después

En caso de haber sido seleccionado debes cumplir con los siguientes requisitos:

Examen diagnóstico de inglés

Hoja de datos estadísticos

¿Qué documentos debes entregar?

Certificado original de estudios completos de nivel Bachillerato con promedio mínimo de 7.0

con promedio mínimo de 7.0 Acta de nacimiento

Impresión de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

¿Cuándo inician las clases de licenciatura?

El ciclo escolar en la UNAM comenzará el 10 de agosto, tras el periodo de inscripción en los planteles.

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