Tráiler que transportaba dulces vuelca en la autopista México-Puebla y se desata rapiña

Un tráiler que transportaba dulces volcó en la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, y se desató una rapiña en dirección a la capital poblana, el jueves 16 de julio.

Gente que se encontraba cerca del lugar aprovechó el accidente para detener el tránsito y comenzó tomar las cajas de dulces que se habían caído del tráiler.

Un tráiler que transportaba dulces terminó volcad0 sobre la autopista México-Puebla a la altura de Santa Rita Tlahuapan, hubo rapiña en la zona. 🍬🚚 pic.twitter.com/KiQFLCCGCc — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 17, 2026

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¿Cómo fue la rapiña en la autopista México-Puebla?

Un automovilista que pasaba por la zona del accidente captó el momento exacto en que la gente carga varias cajas de dulce y se las da a sus acompañantes para regresar por más mercancía.

Otros accidentes en la autopista México-Puebla

El viernes 17 de julio un tráiler embistió a un auto rojo en la autopista México-Puebla, a la altura del puente de La María, y lo arrastró por cas 100 metros. El accidente ocurrió con sentido a los estadios cuando aparentemente los dos conductores cambiaron de carril.

El conductor del carro rojo no resultó herido, pero su auto sí resultó severamente dañado. De acuerdo con los primeros reportes, el trailero no vio al automovilista.

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