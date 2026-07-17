Es oficial: Congreso de Jalisco pide reforzar medidas contra el dengue en los 125 municipios durante las lluvias

Con la llegada de las lluvias, cubetas, llantas, macetas y otros recipientes pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito que transmite el dengue en Jalisco. Frente a este riesgo, las autoridades buscan reforzar las medidas de prevención en los 125 municipios del estado.

En este contexto, el Congreso estatal aprobó el 9 de julio un exhorto a la Secretaría de Salud y a los ayuntamientos para intensificar las campañas. Además, pidió que los hospitales públicos cuenten con personal y equipo para detectar y atender el cáncer de mama y cérvico-uterino.

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¿Qué medidas pidió reforzar el Congreso de Jalisco?

Durante la sesión ordinaria del Pleno realizada el 9 de julio, el Congreso de Jalisco aprobó un exhorto para reforzar la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos durante la temporada de lluvias. El llamado incluye acciones contra:

Dengue

Chikungunya

Zika

Paludismo

El Congreso no estableció un operativo único para todo el estado. En cambio, pidió a cada municipio fortalecer las campañas según las necesidades y riesgos de su población.

Entre las medidas que promueve la Secretaría de Salud de Jalisco están la eliminación de criaderos, las jornadas de descacharrización y la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira.

¿Qué deben hacer los municipios durante la temporada de lluvias?

Como parte de la estrategia Lava, Tapa, Voltera y Tira, la Secretaría de Salud de Jalisco inició una campaña dirigida a los municipios del estado que busca combatir al mosquito a través de estrategias como:

Detectar y eliminar criaderos

Aplicar control de larvas en depósitos de agua

Realizar fumigaciones y rociado en zonas atendidas

Llevar a cabo jornadas de descacharrización

Difundir la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Según la Secretaría de Salud federal, los síntomas pueden aparecer entre tres y siete días después de la picadura de un mosquito infectado. Los más comunes son:

Fiebre

Dolor intenso de cabeza

Dolor detrás de los ojos

Molestias musculares o articulares

Náuseas o vómito

Salpullido

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) identifica como señales de alarma:

Dolor abdominal intenso

Vómitos persistentes

Sangrado de nariz o encías

Cansancio extremo

Si aparece alguno de estos síntomas, se debe acudir de inmediato a una unidad médica y evitar la automedicación.

¿Qué pidió el Congreso sobre el cáncer de mama y cérvico-uterino?

El acuerdo no se limita a las enfermedades transmitidas por mosquitos. El Congreso también pidió reforzar las acciones que ya existen para prevenir, detectar y atender el cáncer de mama y cérvico-uterino.

Además, exhortó a que las instituciones públicas de salud cuenten con el personal y el equipo necesarios para realizar diagnósticos y brindar tratamiento. Sin embargo, estas acciones no crean nuevos servicios.

La Ley de Salud del Estado de Jalisco ya contempla:

Mastografías para mujeres de 40 a 69 años

Citologías o pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano para mujeres de 25 a 60 años

Atención médica y acompañamiento psicológico después del diagnóstico

Al menos una clínica por región sanitaria con personal y recursos para la detección y el tratamiento temprano

Con el exhorto, el Congreso busca que estas acciones se refuercen y cuenten con los recursos necesarios para su atención.

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