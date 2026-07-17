Empezó la canícula en Monterrey: hasta 36 grados este fin de semana y 40 días de calor extremo por delante

La canícula inició en Monterrey, Nuevo León, desatando un periodo de 40 días de calor extremo donde el termómetro alcanzará los 36 grados durante este fin de semana.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) confirmó que este fenómeno provocará cielos despejados, alta radiación y una disminución drástica de las lluvias en toda la entidad.

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¿Qué significa el pronóstico de canícula y cómo afectará los días de verano en Monterrey?

Este fenómeno climático implica una pausa temporal en las lluvias dentro de la temporada de verano y no una sequía total. La meteoróloga Dulce Cruz Torres explicó que los vientos alisios se fortalecieron, lo que impide la formación de nubes y eleva el calor directo sobre Nuevo León.

El pronóstico para este viernes, sábado y domingo marca el inicio de las semanas más secas del año:

El termómetro alcanzará una temperatura máxima de 36 grados a la sombra durante las tardes del fin de semana.

alcanzará una temperatura máxima de 36 grados a la sombra durante las tardes del fin de semana. Las lluvias disminuirán entre un 40% y un 60% en comparación con los niveles históricos de julio y agosto.

disminuirán entre un 40% y un 60% en comparación con los niveles históricos de julio y agosto. Los picos de calor extremos podrían rebasar los 42 grados en los municipios del norte del estado en las próximas semanas.

¿Qué alertas emite Protección Civil de Nuevo León ante las altas temperaturas?

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, ordenó operativos de hidratación en las calles para atender a la población por el inicio de la canícula. El Servicio Meteorológico Nacional vigilará los termómetros en Monterrey para emitir alertas tempranas por golpes de calor. Las autoridades médicas piden especial atención en el cuidado de niños y adultos mayores.

Los especialistas en salud exigen a los ciudadanos seguir tres reglas básicas para evitar tragedias por el calor:

Suspender el ejercicio y los trabajos pesados al aire libre entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde.

y los trabajos pesados al aire libre entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Prohibir dejar a menores de edad, adultos mayores o mascotas dentro de autos estacionados, ni siquiera por unos minutos.

de edad, adultos mayores o mascotas dentro de autos estacionados, ni siquiera por unos minutos. Acudir al médico de inmediato si se presentan síntomas graves como mareo, dolor de cabeza intenso, confusión o náuseas.

También recomiendan usar ropa ligera de colores claros y protector solar de forma diaria. El monitoreo de este fenómeno climático seguirá activo durante el resto del verano en todo el estado.

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