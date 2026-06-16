Los mosquitos son atraídos por una atracción multisensorial, donde las hembras exigen a sus presas combinar:

Olores corporales

Emisión de dióxido de carbono (CO2)

Calor humano

Estas deben estar a al menos 10 metros de distancia, que es cuando el olor particular de cada persona toma el control, explicó Frédéric Simard, director de estudios del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), en su última intervención con los medios de comunicación.

¡Que no te pique el dengue! 🚫🦟



Un balde con agua estancada es suficiente para convertirse en un criadero de mosquitos. ¡No lo dejes pasar!



Autoridades y población unidas en acción contra el #dengue. 🚫🦟



Haz tu parte: Revisa, elimina y tapa todos los recipientes con agua en… pic.twitter.com/Q9JogtrV3j — SALUD México (@SSalud_mx) June 6, 2025

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¿Los mosquitos prefieren un tipo de sangre?

Uno de los mitos que más rodea a los mosquitos, es sobre “el tipo de sangre” que prefieren, sin embargo, no existe evidencia científica sólida que vincule características específicas, como tipo de sangre, color de la piel, ojos o cabello.

¿Por qué a los mosquitos les atraen los olores?

Los seres humanos emiten entre 300 y 1,000 compuestos olorosos, una mezcla de moléculas generada por bacterias de nuestra piel, las cuales determinan qué tan “apetitosos” somos.

Asimismo, durante el segundo trimestre de gestación, las mujeres producen una dosis mayor de alcohol de hongos, derivado de un sebo que funciona como un fuerte atrayente, lo que las vuelve susceptibles a los mosquitos.

Y si tomas cerveza o tienes bochornos ¡cuidado!, el consumo de alcohol eleva la temperatura corporal y la cantidad de C02 exhalado, modificando el olor de tu piel y atrayendo fuertemente a especies como el mosquito Anopheles, que puede transmitir malaria y pica principalmente de noche.

Hábitos y factores biológicos que te convierten en el blanco perfecto

El ácido láctico, el ácido úrico y el amoníaco son secretados a través del sudor y atraen como moscas a la miel a los mosquitos.

Asimismo, realizar ejercicio intenso al aire libre incrementa las posibilidades de ser picado debido a la combinación de ácido láctico y el pico de calor corporal.

A diferencia del color de piel, que no influye, las prendas de vestir oscuras como negro, azul marino o rojo, te convierte en un blanco visual para los mosquitos.

Finalmente, las personas con tasas metabólicas más altas queman más energía en reposo, lo que resulta en una mayor exhalación natural de CO2. Esta es la principal razón por la que los adultos suelen reportar más picaduras a diferencia de los niños.

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