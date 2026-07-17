Regreso a clases 2026: Esta es la calle del Centro de la CDMX donde familias ahorran en útiles escolares

El regreso a clases 2026 está a la vuelta de la esquina y, con él, llega uno de los gastos que más golpea el bolsillo de las familias mexicanas. De acuerdo con estimaciones locales, surtir la lista de materiales puede superar los 5 mil pesos por estudiante.

Aunque muchas tiendas de autoservicio ofrecen “descuentos”, la realidad es que los precios más bajos y la mayor variedad sin sacrificar calidad se concentran en un solo punto: el Centro Histórico de la Ciudad de México.

📖🖍️ Preparar el regreso a clases será más sencillo para todas las familias. En agosto, 9.9 millones de estudiantes de primaria pública recibirán la #Beca #RitaCetina para la compra de útiles y uniformes escolares.



Con este apoyo del Gobierno de México, niñas y niños tendrán… pic.twitter.com/pmS888OHuA — SEP México (@SEP_mx) July 17, 2026

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¿Dónde comprar útiles escolares a buen precio en la CDMX?

El punto de referencia definitivo para el ahorro es la calle Mesones, ubicada en el corazón del Centro de la CDMX; esta vialidad es famosa por concentrar decenas de papelerías y comercios mayoristas donde es posible surtir listas completas a una fracción de su costo comercial.

Una de las principales ventajas de Mesones es que la mayoría de los establecimientos venden tanto al menudeo como al mayoreo, lo que permite a los padres de familia organizarse para comprar en volumen y obtener rebajas significativas.

¿Cómo llegar a la calle Mesones en Metro?

La calle Mesones se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc, el tramo principal de papelerías se encuentra entre las avenidas José María Pino Suárez y Jesús María.

• En Metro: La forma más rápida y sencilla es bajarse en la estación Pino Suárez (Líneas 1 y 2). Al salir, solo debes caminar un par de calles hacia el oriente para entrar de lleno a la zona comercial.

¿Qué puedes comprar en Mesones y qué formas de pago aceptan?

Prácticamente todo lo necesario para la escuela está disponible en este corredor de papelerías:

Cuadernos profesionales (cuadro, raya, dibujo)

Lápices, bolígrafos, colores de madera, marcadores y marcatextos

Juegos de geometría y reglas de plástico

Pegamentos líquidos, lápices adhesivos y tijeras de punta roma

Mochilas, loncheras, cartulinas y foamy

Uniformes escolares básicos

Métodos de pago: La mayoría de los locales grandes aceptan tarjetas de crédito y débito (Visa y Mastercard), transferencias o incluso PayPal si tienen tienda en línea. Sin embargo, llevar efectivo es indispensable, ya que los comercios pequeños suelen dar mejores descuentos o precios de mayoreo si pagas con billetes.

Lista oficial de útiles escolares de la SEP para Primaria (Ciclo Escolar 2026)

Para que prepares tu presupuesto, esta es la lista sugerida de materiales por grado que publica la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Primer Grado

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores de madera o pinturas de cera

50 hojas blancas

Segundo Grado

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores de madera o pinturas de cera

50 hojas blancas

Tercer Grado

2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

1 regla de plástico

Lápices de colores de madera

50 hojas blancas

Cuarto Grado

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

1 caja de lápices de colores de madera y 1 juego de geometría

50 hojas blancas

Quinto Grado

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

1 caja de lápices de colores de madera y 1 juego de geometría

50 hojas blancas

Sexto Grado

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

1 caja de lápices de colores de madera y 1 juego de geometría

50 hojas blancas

🎨📚 ¡Ya está disponible la lista sugerida de útiles escolares para el #CicloEscolar 2026-2027!



✏️🎒 Revisa lo que llevarán en la mochila niñas, niños y adolescentes en el próximo ciclo escolar: 🔗 https://t.co/X108JEXJOc pic.twitter.com/21nbOXagUi — SEP México (@SEP_mx) July 16, 2026

¿Es obligatorio comprar todo lo de la lista?

No, los materiales de la SEP no son obligatorios, la dependencia aclara que estas listas son recursos mínimos y sugerencias pedagógicas para apoyar el aprendizaje. Los profesores de grupo pueden modificar, reducir o complementar los artículos según las necesidades del grupo.

Cabe recordar que en México se distribuye libros de texto gratuitos, los cuales son el recurso base para el ciclo escolar.

Recuerda: Ve entre semana por la mañana para evitar aglomeraciones, junta las listas de tus hijos con las de familiares vecinos para comprar por caja (mayoreo) y revisa qué materiales del año pasado puedes reciclar.

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