Recién egresado y sin experiencia en Hidalgo: este programa estatal te paga hasta $10,000 al mes por seis meses en una empresa

Conseguir el primer empleo suele ser uno de los mayores retos para quienes acaban de terminar sus estudios. Para facilitar esa transición al mundo laboral, el Gobierno de Hidalgo mantiene el programa Transformando con la Juventud, que ofrece un apoyo económico mensual de hasta $10 mil pesos a jóvenes que realicen una estancia profesional en empresas e instituciones participantes.

El programa busca fortalecer las habilidades de jóvenes egresados mediante una experiencia práctica que les ayude a mejorar sus oportunidades de incorporarse al mercado laboral.

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¿Quiénes pueden participar en el programa?

De acuerdo con las Reglas de Operación del programa Transformando con la Juventud, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años .

. Radicar en el estado de Hidalgo.

Haber concluido estudios de bachillerato tecnológico o educación superior .

o . Cumplir con el proceso de registro y presentar la documentación establecida en la convocatoria.

Según el documento oficial, los participantes realizarán una estancia productiva relacionada con su perfil académico para adquirir experiencia profesional.

¿Cuánto dinero entrega el apoyo y cuánto dura?

El monto del apoyo económico depende del nivel de estudios del beneficiario y puede recibirse durante un periodo máximo de seis meses, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el programa:

Hasta $10 mil pesos mensuales para egresados de educación superior.

para egresados de educación superior. Hasta $9 mil pesos mensuales para egresados de bachillerato tecnológico.

para egresados de bachillerato tecnológico. Duración de la estancia: de uno a seis meses.

De acuerdo con las reglas de operación, el recurso se entrega bajo la figura de una beca. Esto significa que los participantes no establecen una relación laboral con la empresa o institución donde realizan su estancia profesional.

¿Existe posibilidad de conseguir empleo al terminar?

Además del apoyo económico, el programa contempla compromisos para las empresas que reciben a los jóvenes durante su estancia.

Según las reglas de operación, las unidades receptoras deberán contratar, por un periodo mínimo de seis meses, al menos a un beneficiario por cada dos jóvenes asignados, siempre que se trate de empresas privadas y conforme a las condiciones establecidas por el programa.

Esto no significa que todos los participantes obtendrán un empleo al concluir la estancia, ya que la obligación de contratación aplica únicamente a una parte de los becarios y bajo los criterios previstos en las reglas de operación.

¿Cómo registrarse para solicitar el apoyo?

Las personas interesadas deberán realizar su registro mediante la plataforma oficial de Transformando con la Juventud, donde tendrán que crear una cuenta, completar su información personal y académica, además de cargar la documentación requerida para participar.

De acuerdo con la convocatoria oficial, esta permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, tanto la convocatoria como las reglas de operación precisan que la entrega de los apoyos dependerá de la disponibilidad presupuestal, por lo que el registro no garantiza la obtención de la beca.

Antes de iniciar el trámite, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la convocatoria vigente, verificar que se cumplen todos los requisitos y mantenerse atentos a los avisos publicados en los canales oficiales del programa.

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