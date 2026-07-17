AIR condena el asesinato del periodista Josué Martínez; exige investigación inmediata

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) condenó el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, ocurrido en Puebla.

El comunicador fue ultimado a tiros en el interior de su domicilio, frente a su hijo y su madre, por lo que la AIR expresaó “su profunda consternación ante este crimen y manifiesta su solidaridad con la familia del periodista, sus colegas y con todo el gremio periodístico mexicano”.

Asesinan al periodista Josué Martínez en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que inició las investigaciones para esclarecer el ataque contra el periodista ocurrido la mañana de este 16 de julio de 2026, en el municipio de San Martín Texmelucan.

Indicó que desde que se tuvo conocimiento del caso, agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y las diligencias ministeriales.

Principal línea de invetigación, el ejercicio periodístico

Tras los hechos, la AIR exhortó a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación, considerando como una línea prioritaria de investigación el ejercicio de su actividad periodística.

En la misma línea, la FGE dijo que la investigación se desarrollará con enfoque reforzado de protección a periodistas y personas comunicadoras.

Condena actos de violencia contra periodistas

La Agencia manifestó que observa con “profunda preocupación” los hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación en México, uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo.

E insistió que “corresponde al Estado adoptar medidas eficaces para prevenir estos crímenes, fortalecer la protección de periodistas y medios de comunicación y enfrentar con firmeza la violencia y la impunidad”.

La principal labor de AIR es defender la Libertad de Expresión y de Prensa en las Américas.

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