Confirmado en Aguascalientes: las rutas 23, 30 y 34 cambian de recorrido por este motivo

La Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes modificó temporalmente el recorrido de las rutas 23, 30 y 34 en su circulación de norte a sur debido a las obras en la calle Valle de los Romero.

El ajuste al tránsito de los camiones urbanos busca agilizar el flujo de pasajeros en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción mientras concluyen los trabajos viales.

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¿Cuáles son los camiones urbanos afectados y las modificaciones en su circulación de norte a sur?

La Coordinación General de Movilidad informó que los desvíos se aplican de manera exclusiva en el sentido de norte a sur de los trayectos habituales para agilizar el tránsito. El pasaje mantendrá su costo regular sin cobros por transbordo durante el periodo de contingencia.

Las variaciones de ruta y las arterias viales cerradas al flujo de transporte público provocan estos ajustes:

Modificación de la Ruta 23: desvío del itinerario normal en el tramo norte-sur para rodear los confinamientos de la calle Valle de los Romero.

desvío del itinerario normal en el tramo norte-sur para rodear los confinamientos de la calle Valle de los Romero. Alteración de la Ruta 30: ajuste en los giros de incorporación del sector Estación en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

ajuste en los giros de incorporación del sector Estación en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Cambio en la Ruta 34: reconfiguración de las paradas establecidas en las calzadas afectadas hasta la conclusión total de los trabajos viales.

¿En qué consisten las obras de infraestructura ejecutadas en la calle Valle de los Romero?

La Secretaría de Obras Públicas Municipales (SOPMA) detalló que la intervención abarca la calzada completa desde la calle Salvador Díaz Durán Castañedo hasta la Avenida Rodrigo Rincón. El proyecto busca elevar la durabilidad del rodamiento vial frente a las precipitaciones pluviales intensas.

Las adecuaciones técnicas y los elementos de seguridad peatonal contemplados en el desarrollo del tramo abarcan las siguientes acciones de renovación:

Colocación de concreto hidráulico: aplicación de 5 mil 272 metros cuadrados de material de alta resistencia en las zonas con mayor escurrimiento de agua.

aplicación de 5 mil 272 metros cuadrados de material de alta resistencia en las zonas con mayor escurrimiento de agua. Tendido de carpeta asfáltica: pavimentación de 3 mil 754 metros cuadrados para optimizar el tránsito y la conectividad general en el oriente.

pavimentación de 3 mil 754 metros cuadrados para optimizar el tránsito y la conectividad general en el oriente. Construcción de banquetas seguras: habilitación de rampas de accesibilidad universal, guarniciones y renovación integral de las redes de agua potable.

Los automovilistas deberán usar vías alternas como la Avenida Rodrigo Rincón para evitar el embotellamiento en las horas de mayor carga vehicular. Los peatones deben transitar únicamente por las zonas señalizadas para prevenir accidentes con la maquinaria pesada. El Ayuntamiento de Aguascalientes invertirá cerca de 18 millones de pesos para intervenir una superficie total de 9 mil 476 metros cuadrados.

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