Calendario escolar 2026 a 2027 de la SEP; fechas clave del próximo ciclo para alumnos de educación básica

Los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) ya pueden conocer cómo quedaría el próximo ciclo escolar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió el anteproyecto del calendario escolar de 2026 a 2027.

El nuevo calendario de la SEP será aplicable en las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional y contempla 185 días efectivos de clases.

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Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP (propuesta)

El inicio de clases está fijado para el 31 de agosto de 2026, mientras que el último día del ciclo será el 9 de julio de 2027. Antes del arranque formal, los docentes tendrán una semana de Consejo Técnico Escolar (CTE) en fase intensiva, programada del 24 al 28 de agosto, para la planeación y organización interna de cada plantel.

Aunque el calendario todavía deberá oficializarse mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el anteproyecto permite conocer las principales fechas que millones deberán considerar para organizar el siguiente ciclo escolar.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE



El @IEBEM_ informa que el Calendario Escolar 2026-2027 que circula en redes sociales y diversos medios no es un documento oficial; se trata de un anteproyecto. pic.twitter.com/FpH04OmNFw — IEBEM (@IEBEM_) July 10, 2026

¿Qué feriados tendría el calendario escolar 2026 a 2027?

Las fechas clave son las siguientes:

Regreso a clases: 31 de agosto 2026.

Vacaciones de fin de año: 21 de diciembre 2026 al 6 de enero 2027.

Vacaciones de Semana Santa: 22 de marzo al 2 de abril 2027.

Fin de clases: 9 de julio 2027.

Días de Consejo Técnico Escolar (CTE)

25 de septiembre 2026.

30 de octubre 2026.

27 de noviembre 2026.

29 de enero 2027.

26 de febrero 2027.

30 de abril 2027.

28 de mayo 2027.

25 de junio 2027.

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