Es ley y pocos lo saben: Edomex multa a conductores por este hábito común en la gasolinera

El Reglamento de Tránsito del Estado de México prohíbe de manera estricta cargar combustible con el auto en marcha, una infracción que genera multas automáticas que llegan hasta los $586,55 pesos.

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¿De cuánto es la multa que impone el Reglamento de Tránsito del Estado de México por mantener el auto en marcha al cargar gasolina?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México castiga según su Artículo 90, Fracción XXI, a los conductores que no apaguen el motor de su vehículo al momento de cargar combustible en la gasolinera. Los oficiales imponen una sanción económica de hasta 5 UMAs ($586.55 pesos) a los operadores que ignoren esta norma de prevención al llegar a los surtidores del Edomex.

Gasolinera. No olvides apagar el motor al momento de cargar combustible en la estación de servicio. (Getty Images)

¿Qué otra conducta en las estaciones de servicio son castigadas por el Reglamento de Tránsito del Estado de México con multas de hasta 20 UMAs?

El Artículo 90 (fracción XX) de la legislación mexiquense establece medidas restrictivas mucho más severas para los conductores que realicen actividades con fuego abierto cerca de los surtidores. Las patrullas de tránsito aplican una multa de hasta 20 UMAs ($2,346.20 pesos) por encender fósforos o encendedores o fumar en el área de carga de combustible. Esta penalización busca proteger la integridad física de los trabajadores y usuarios en el Edomex.

¿Por qué es peligroso cargar gasolina con el motor del auto encendido?

La principal razón para apagar el motor en las gasolineras al cargar combustible radica en la alta volatilidad de los hidrocarburos. El proceso de bombeo libera vapores inflamables que flotan en el entorno inmediato de la estación; si el sistema eléctrico del auto continúa activo, el alternador o las bujías pueden generar chispas microscópicas capaces de iniciar un incendio de forma súbita.

Además del peligro de combustión, mantener el vehículo encendido provoca daños directos en los componentes internos del tanque de gasolina. La bomba de combustible sufre sobrecalentamiento debido a la alteración de la presión interna, mientras que los sensores EVAP registran lecturas erróneas de gases que terminan por averiar el sistema de inyección.

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