Infonavit advierte: el documento que necesitas para que tu casa quede totalmente a tu nombre tras cancelar tu crédito

Dar el último pago de un crédito Infonavit es, quizá, el paso más importante para convertirte en dueño absoluto de una propiedad. Sin embargo, para llegar a este “punto definitorio” aún es necesario un documento elemental: la Carta de Cancelación Hipotecaria.

Conocida oficialmente como Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca de Créditos Liquidados, este documento contiene los datos necesarios para solicitar la liberación del gravamen ante una notaría o el Registro Público de la Propiedad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Para qué sirve la carta de cancelación de hipoteca?

De acuerdo con el Infonavit, la carta confirma que el crédito ya fue pagado y permite iniciar la eliminación de la hipoteca registrada sobre el inmueble. Sin embargo, descargarla no significa que la propiedad quede liberada de inmediato, pues todavía debe realizarse el trámite correspondiente según las reglas del estado donde se encuentre la vivienda.

Una vez concluida la liberación del gravamen, desaparecerá del Registro Público la anotación que señala que el inmueble funcionaba como garantía del crédito. A partir de ese momento, la persona propietaria podrá disponer de la vivienda para venderla, donarla o dejarla en herencia.

¿Qué debes revisar después de pagar tu crédito Infonavit?

El primer paso es entrar a Mi Cuenta Infonavit y abrir el apartado “Saldos y movimientos”. En el renglón de mensualidades atrasadas debe aparecer la palabra “Liquidado”.

Después, se deben revisar estos puntos:

Verificar si existen pagos realizados en exceso

Solicitar la devolución del saldo a favor, cuando corresponda

Descargar el Aviso de Suspensión de Descuentos si todavía se trabaja para una empresa

Entregar ese aviso al patrón para detener las retenciones de nómina

Tener digitalizadas las escrituras de la vivienda

Quienes ya no tengan una relación laboral no necesitan presentar el Aviso de Suspensión. En cambio, las personas que continúan trabajando deben entregarlo a su empleador para evitar que sigan descontándoles el pago del crédito. Con el saldo en ceros y las escrituras preparadas, ya puede solicitarse la carta.

¿Cómo descargar la Carta de Cancelación de Hipoteca?

El documento puede generarse desde la plataforma oficial del Infonavit. El proceso es el siguiente:

Ingresa a micuenta.infonavit.org.mx Abre la sección Mi Crédito. Entra a Saldos y movimientos y confirma que aparezca “Liquidado”. Selecciona Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca. Carga o consulta la información de las escrituras. Agrega los datos de la notaría, si el procedimiento de tu estado lo requiere. Genera y descarga el documento.

Para completar la solicitud se deben tener a la mano las escrituras digitalizadas. Cuando el trámite se realice mediante una notaría, también pueden solicitarse su número, nombre y correo electrónico.

La carta tiene una vigencia de 180 días. Si vence antes de concluir el procedimiento, será necesario solicitar una nueva mediante Mi Cuenta Infonavit o Infonatel.

¿Qué sigue después de obtener la carta?

Con el documento se inicia la liberación del gravamen. Según la legislación de cada entidad, el trámite puede hacerse por alguna de estas vías:

Notaría pública: el notario prepara el instrumento de cancelación y realiza el procedimiento correspondiente.

el notario prepara el instrumento de cancelación y realiza el procedimiento correspondiente. Registro Público de la Propiedad: la persona acreditada presenta la documentación bajo las reglas establecidas en su estado o municipio.

Si se acude directamente al Registro Público, primero puede ser necesaria la validación de los documentos por parte del Infonavit. Los requisitos y tiempos cambian según la entidad, de modo que deben confirmarse en el Centro de Servicio Infonavit más cercano.

¿Cuánto cuesta cancelar la hipoteca?

Generar la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca es gratuito, tanto en Mi Cuenta Infonavit como en un Centro de Servicio. Sin embargo, la liberación del gravamen puede generar derechos, gastos y honorarios notariales, cuyo monto depende del estado y de la vía utilizada.

El Infonavit señala que puede cubrir ese costo cuando los ingresos mensuales de la persona, al momento de liquidar el crédito, eran iguales o menores a 2.8 UMA. Para conocer si aplica este apoyo, se puede acudir a un Cesi o comunicarse a Infonatel.

En los créditos conyugales o de Unamos Créditos, ambos financiamientos deben estar completamente pagados. Además, se necesitan las dos cartas para comenzar la liberación del gravamen.

Para recibir orientación, el Infonavit dispone de los teléfonos 55 9171 5050, en la Ciudad de México, y 800 008 3900, desde cualquier parte del país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.