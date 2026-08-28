Francisco Borrego, notario en Edomex: “Si una persona muere sin tener hijos pero estando casado, su cónyuge es quien tiene derecho por ley a heredar los bienes”

El notario Francisco Borrego explica que la ley otorga al cónyuge el derecho a heredar el patrimonio de una persona casada que fallece sin testamento ni hijos en el Estado de México.

La legislación civil mexiquense contempla la protección del cónyuge sobre los bienes adquiridos antes o durante el matrimonio. El abogado detalla que los derechos de la pareja prevalecen sobre la postura de los padres del difunto, dejando la titularidad de los bienes en manos del cónyuge ante la ausencia de una última voluntad expresada en notaría.

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¿Por qué el cónyuge hereda por ley las propiedades cuando no hay hijos ni testamento?

El especialista en derecho notarial Francisco Borrego abordó en sus redes sociales el caso de una propiedad adquirida en soltería donde el titular falleció estando casado y sin dejar hijos. Frente a las dudas de la madre sobre la posesión de la casa, el abogado fue claro sobre la validez del matrimonio por más reciente que haya sido: “Sí, sí tiene derecho a la casa. Voy a suponer que tu hijo murió sin haber hecho un testamento, entonces su esposa sí tiene derecho a la casa”.

La norma jurídica en Edomex antepone la figura del matrimonio en la línea de herencia cuando se omite el trámite notarial. El propio notario explicó de forma directa la prioridad que marca la ley: “La ley establece que si una persona muere sin tener hijos, pero estando casado, su esposo o su cónyuge es quien tiene derecho a heredar los bienes de la persona que murió”.

¿Qué hacer en Edomex para asegurar que tus propiedades las herede la persona que elijas?

El Colegio de Notarios del Estado de México enfatiza que la única vía legal para evitar la repartición automática del patrimonio es formalizar un testamento público abierto. Este instrumento jurídico permite al propietario designar libremente a los beneficiarios de sus casas o cuentas, impidiendo juicios intestamentarios entre la viuda y los padres.

Otorgar el documento ante la notaría agiliza todo el procedimiento sucesorio tras el fallecimiento del titular. Con este trámite realizado, los herederos designados acuden directamente ante el notario o la vía judicial para realizar la búsqueda del testamento, abrir la sucesión, nombrar al albacea elegido en vida, elaborar el inventario y avalúo de los bienes, y ejecutar la administración y repartición para garantizar que se cumpla la voluntad exacta del fallecido.

Septiembre, mes del testamento en México. Evita pleitos familiares y deja en orden tu testamento. (Getty Images)

¿Qué problemas y complicaciones legales provoca fallecer sin dejar un testamento en Edomex?

El Colegio de Notarios del Estado de México advierte que omitir esta formalidad obliga a los deudos a iniciar un juicio sucesorio intestamentario ante el juzgado de lo familiar. Esta situación provoca gastos elevados, pérdida de tiempo y conflictos entre quienes consideren tener derecho a recibir los bienes:

Convocatoria abierta de herederos: el tribunal cita a todas las personas que se sientan con derecho a heredar para realizar la declaración oficial de herederos.

el tribunal cita a todas las personas que se sientan con derecho a heredar para realizar la declaración oficial de herederos. Orden de prelación por ley: la adjudicación se otorga respetando estrictamente la jerarquía legal entre descendientes, cónyuge, concubina o concubinario, ascendientes y parientes colaterales hasta el cuarto grado.

la adjudicación se otorga respetando estrictamente la jerarquía legal entre descendientes, cónyuge, concubina o concubinario, ascendientes y parientes colaterales hasta el cuarto grado. Etapas del juicio intestamentario: los involucrados deben tramitar la designación de un albacea judicial, realizar el inventario y avalúo de los bienes, administrar las propiedades y lograr un acuerdo de partición antes de adjudicar los bienes.

los involucrados deben tramitar la designación de un albacea judicial, realizar el inventario y avalúo de los bienes, administrar las propiedades y lograr un acuerdo de partición antes de adjudicar los bienes. Fallo contrario a la voluntad: la resolución judicial determina un reconocimiento de herederos que en muchas ocasiones no coincide con el deseo de la persona que falleció sin redactar su testamento.

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