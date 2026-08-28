OFICIAL: UNAM publica resultados del examen de control presencial para nuevo ingreso y cómo consultarlos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los resultados del examen de control presencial para nuevo ingreso a la licenciatura.

Desde el pasado 17 de agosto, el secretario general de la máxima casa de estudios, Javier de la Fuente, informó que se obtuvieron en “tiempo real” las calificaciones de las pruebas realizadas en Oaxaca, Oaxaca, León, Guanajuato y Tijuana, Baja California, por lo que ocurriría lo mismo con las de la Ciudad de México (CDMX).

“No puedes hacer nada hasta que tengas todos los resultados. Una vez que se tienen todos, hacemos la ponderación, la clasificación de acuerdo con los espacios que tenga cada escuela, cada facultad, cada turno”, puntualizó durante la presentación de los exámenes de control en la capital del país.

¿Cómo consultar los resultados para nuevo ingreso de la UNAM?

La Máxima Casa de Estudios señaló que desde esta noche los resultados están a disposición de los aspirantes en la siguiente página, luego de eso

Acceder al apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura”

Ingresar a “Resultados Examen de Control 2026”.

Con número de folio los aspirantes podrán ingresar a “Tu Sitio”, donde encontrarán una liga para descargar la carta de asignación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la UNAM repitió el examen de ingreso a la licenciatura?

La polémica en la que se vio la máxima casa de estudios tuvo que ver con los resultados del examen de ingreso que se hizo de forma virtual, ya que se detectaron irregularidades en los aciertos comparados con los de otros años.

Tras concluir el contrato con la empresa privada encargada de la prueba y pedir auditorias al respecto, las autoridades universitarias acordaron repetir el examen de forma presencial.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.