La espera terminó para miles de aspirantes que buscan un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues este 28 de agosto, la máxima casa de estudios publicó los resultados del Examen de Control Presencial correspondiente al proceso de ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027/1.

A partir de esta noche, las y los aspirantes pueden consultar si fueron seleccionados a través del sitio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

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#BoletínUNAM La UNAM da a conocer los resultados del Examen de Control Presencial > https://t.co/EFvApiEBtm pic.twitter.com/b4ETUolULP — UNAM (@UNAM_MX) August 29, 2026

¿Dónde consultar los resultados del Examen de Control Presencial de la UNAM?

Los resultados están disponibles en la página oficial de la DGAE, donde las y los aspirantes deberán ingresar al apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura” y posteriormente seleccionar “Resultados Examen de Control 2026”.

Para consultar la información es necesario contar con el número de folio utilizado durante el proceso.

La UNAM recomienda a las personas seleccionadas consultar también el sitio web de la facultad o escuela a la que fueron asignadas, ya que ahí podrán conocer las indicaciones para continuar con sus trámites y las actividades de recepción y bienvenida.

¿Cuándo inician las clases en la UNAM?

Después de conocer los resultados, viene la siguiente pregunta para todos los afortunados que consiguieron un lugar: ¿cuándo empiezan las clases?

De acuerdo con el comunicado de la Universidad, el próximo lunes 31 de agosto comenzarán actividades 49 mil 74 alumnas y alumnos de primer ingreso a licenciatura correspondientes al ciclo escolar 2026-2027/1.

Así que, para miles de jóvenes, el fin de semana será prácticamente el último respiro antes de comenzar una nueva etapa universitaria.

¿Qué deben hacer los aspirantes seleccionados de la UNAM?

Las personas que obtuvieron un lugar deberán ingresar a “Tu Sitio” para revisar y descargar los documentos correspondientes a su proceso de inscripción.

Además, deberán mantenerse atentas a las indicaciones de la facultad o escuela donde fueron asignadas, pues cada entidad académica dará a conocer información relacionada con la recepción, bienvenida y actividades para estudiantes de nuevo ingreso.

Después de meses de espera, exámenes y trámites, para quienes aparecen en la lista de seleccionados el siguiente paso ya no es preguntarse si entraron a la UNAM, sino prepararse para comenzar su vida universitaria.

Y para quienes hoy recibieron la noticia que estaban esperando, toca guardar el folio, revisar cada documento y, sobre todo, ir preparando la mochila: el lunes comienza una nueva etapa.

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