El Ejército Mexicano busca médicos cirujanos titulados y les ofrece grado de oficial desde el primer día: estos son los requisitos y beneficios de la convocatoria

Si ya concluiste la licenciatura en Medicina y buscas tu primera oportunidad laboral, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene abierta una convocatoria para incorporar médicos cirujanos titulados al Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. El proceso está dirigido exclusivamente a profesionistas que ya cuentan con título y cédula profesional.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que las personas seleccionadas no ingresan como cadetes. De acuerdo con la convocatoria oficial, reciben, desde el inicio, la jerarquía de Subteniente Médico Cirujano, un grado de oficial dentro de las Fuerzas Armadas, además de acceder a prestaciones y oportunidades de desarrollo profesional.

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¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

Según la convocatoria de la Secretaría de la Defensa Nacional, el reclutamiento está dirigida a médicos cirujanos que ya concluyeron su formación universitaria y desean incorporarse al Servicio de Sanidad Militar. Por ello, se trata de un proceso distinto al ingreso a la Escuela Militar de Medicina, ya que no está enfocado en estudiantes, sino en profesionistas titulados.

La dependencia señala que, además de acreditar la formación académica, los aspirantes deberán cumplir con diversos requisitos personales, físicos y administrativos antes de iniciar el proceso de selección. Posteriormente deberán aprobar las evaluaciones que determine la institución para confirmar que cuentan con el perfil requerido.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser mexicano por nacimiento

Ser soltero(a) y no vivir en concubinato

Contar con título y cédula profesional de Médico Cirujano

Tener menos de 29 años con 11 meses de edad

Presentar la Cartilla del Servicio Militar Nacional

Cumplir con la estatura mínima establecida: 1.63 metros para hombres y 1.56 metros para mujeres

Tener un Índice de Masa Corporal (IMC) menor a 25

No presentar perforaciones corporales; en el caso del personal femenino, únicamente se permiten hasta dos perforaciones en el lóbulo de la oreja.

Cubrir los requisitos adicionales establecidos por la institución y aprobar las evaluaciones correspondientes.

Estos son los beneficios que ofrece la convocatoria

La Defensa informa que quienes resulten seleccionados ingresarán con la jerarquía de Subteniente Médico Cirujano, lo que les permitirá incorporarse directamente al Servicio de Sanidad Militar para desarrollar su carrera profesional dentro del Ejército, la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional.

Además del nombramiento, la convocatoria contempla diversas prestaciones laborales y apoyos orientados tanto al bienestar del personal como a su desarrollo profesional dentro de la institución.

Entre los beneficios anunciados destacan:

Ingreso con la jerarquía de Subteniente Médico Cirujano

Sueldo competitivo

Apoyo para vivienda

Seguro médico y seguro de vida

Primas vacacionales

Alojamiento, alimentación y vestuario

Estabilidad laboral

Programas de educación, capacitación y desarrollo profesional

De acuerdo con la Defensa, los médicos militares también tienen la posibilidad de continuar fortaleciendo su preparación mediante cursos y programas de actualización que forman parte de la carrera dentro del Servicio de Sanidad Militar, conforme a las necesidades de la institución.

¿Cómo registrarse para participar?

La Secretaría de la Defensa Nacional invita a las personas interesadas a consultar la convocatoria vigente y acudir al Hospital Militar más cercano a su domicilio para recibir orientación sobre el proceso de incorporación y resolver cualquier duda relacionada con la documentación o las evaluaciones.

Una vez iniciado el trámite, los aspirantes deberán entregar la información requerida y cumplir con cada una de las etapas de selección establecidas por la institución.

Antes de iniciar el registro, la propia Defensa recomienda revisar cuidadosamente cada uno de los requisitos, ya que el incumplimiento de alguno de ellos puede impedir que el aspirante continúe en el proceso de selección.

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