Defensa confirma Servicio Militar Nacional OBLIGATORIO en 2026 para estudiar en instituciones de formación militar
Será en 2026 cuando el Servicio Militar Nacional para obtener la Cartilla Militar tenga cambios en su aplicación y uso según Secretaría de la Defensa Nacional.
Cumplir con e l Servicio Militar Nacional (SMN) es un requisito indispensable para obtener la Cartilla Militar, documento que sirve para algunos trámites y oportunidades laborales en México. Hasta ahora hacer el servicio y marchar es decisión de las y los ciudadanos, pero la Secretaría de la Defensa Nacional ha emitido un comunicado en el que para algunos será obligatorio en 2026, ya que sin este importante papel, que se libera al haber concluído, no se podrá estudiar en ciertas universidades.
¿Por qué es importante contar con tu Cartilla del Servicio Militar Nacional?— @Defensamx (@Defensamx1) November 28, 2025
Porque al obtenerla te reconoces como parte de una generación de mexicanas y mexicanos que contribuyen a la construcción de un país más fuerte y competitivo.
Además, la cartilla amplía tus… pic.twitter.com/DwwsCXiXQ9
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Para quiénes es obligatorio el Servicio Militar Nacional en 2026?
El Servicio Militar Nacional 2026 va a ser obligatorio para aquellas mujeres y hombres que quieran llevar a cabo estudios superiores en alguna institución de formación militar o de las fuerzas armadas de nuestro país y las escuelas que pidan haber liberado la Cartilla Militar son las siguientes:
- Heroico Colegio Militar
- Colegio del Aire
- Escuela Militar de Aviación
- Escuela Militar de Medicina
- Escuela Militar de Odontología
- Escuela Militar de Enfermería
- Escuela Militar de Ingeniería
- Escuela Militar de Transmisiones
- Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
- Escuela Militar de Graduados de Sanidad
- Escuela Militar de Clases de Sanidad
- Escuela Militar de Materiales de Guerra
- Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
- Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea
- Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
- Escuela Superior de Guerra
- Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea
- Centro de Liderazgo Militar
- Colegio de Defensa Nacional
¿Qué es el Servicio Militar Nacional?
El Servicio Militar Nacional (SMN) es una obligación constitucional en México para los varones entre los 18 y 40 años, siendo opcional para las mujeres. Su propósito es capacitar a las y los jóvenes en conocimientos básicos sobre la doctrina militar, fomentar el respeto a los símbolos patrios y desarrollar el sentido del deber ciudadano. A través de un sorteo anual, se determina si el recluta debe realizar actividades de adiestramiento los fines de semana o quedar "a disponibilidad".
Jin de BTS comparte fotografías de su servicio militar
Este programa busca formar reservas capaces de coadyuvar en la seguridad y defensa de la nación ante amenazas externas o desastres internos a través del Plan DN-III-E.
Al finalizar el periodo de instrucción, los ciudadanos reciben la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada, la cual funciona como un documento de identificación oficial y un requisito para trabajar en diversos sectores gubernamentales y de seguridad.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.