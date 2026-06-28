Inicia julio con trabajo; Banxico abrió vacantes en CDMX y estos son los requisitos

Ya casi inicia julio y qué mejor que comenzar el mes con trabajo, luego de que el Banco de México (Banxico) abrió una vacante en la Ciudad de México (CDMX), específicamente en la zona centro de la urbe.

Se trata de una oportunidad laboral para el cargo de líder técnico proyecto DDS, en el cual se espera que la persona interesada tenga experiencia en JAVA Empresarial, SQL, así como arquitectura y herramientas de contenedores, gestión de librerías con Maven y gestión de código de fuente con subversión.

Banco de México no publicó el salario de la vacante, por lo que se invita a las personas interesadas a preguntar sobre este aspecto al momento de aplicar.

Vacante de Banxico El Banco de México busca a un líder técnico proyecto DDS con experiencia en programación (Banxico | FB)

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Requisitos de la vacante en el Banco de México

Si te interesa la oportunidad laboral en el centro de la Ciudad de México, entonces toma en cuenta que estos son los requisitos:

Licenciatura en Sistemas, Ingeniería en Computación, Tecnologías de la Información (TI) en Matemáticas, Ciencias o afín

en Sistemas, Ingeniería en Computación, Tecnologías de la Información (TI) en Matemáticas, Ciencias o afín Promedio igual o superior a 8.5

Dominio de intermedio a alto de inglés

Experiencia de tres años en administración de proyectos de desarrollo de sistemas; ocho años de programación en JAVA, EE, HTML5, CSS y Javascript; ocho años en programación SQL, así como en estándares y mejores prácticas de TI

Paso a paso para aplicar a las vacantes de Banxico en CDMX

Para aplicar a la vacante, los interesados deberán de pasar un proceso sencillo y sólo requiere dos pasos:

Completar tu currículum vitae en PDF Enviar vía correo electrónico a las cuentas de guillermina.gonzalez@banxico.org.mx y vmartinezv@banxico.org.mx

Ahora que lo sabes, no dejes de pasar la oportunidad y aplica para trabajar en el Banco de México.

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