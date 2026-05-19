Servicio Militar en Frontera: Convocan a jóvenes y mujeres a participar este año

Las comandancias de la 6/a. Zona Militar y del 105/o. Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en Frontera, Coahuila, lanzaron una convocatoria para los jóvenes nacidos en 2007, remisos y mujeres voluntarias que quieran liberar su Cartilla del Servicio Militar Nacional a través del esquema de adiestramiento correspondiente al segundo escalón de 2026.

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¿Cuál es la fecha límite para registrarse a segundo escalón del Servicio Militar Nacional en Frontera, Coahuila?

De acuerdo con información de la Defensa, la recepción de documentos de este nuevo periodo permanecerá abierto hasta el próximo 31 de julio de 2026.

El proceso de capacitación se desarrollará del 1 de agosto al 25 de octubre de este año, con 13 sesiones sabatinas. Los interesados pueden presentarse en la siguiente dirección:

Libramiento Carlos Salinas de Gortari #208, colonia Ampliación La Sierrita, municipio de Frontera, Coahuila, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes, y de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Disciplina, entrega y amor por México.



El 9 de mayo de 2026, concluyó el 1/er. Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional, clase 2007 remisos y mujeres voluntarias. Las ceremonias se realizaron en las instalaciones de la IX Región Militar y en las 7/a., 10/a., 18/a. 36/a. y… pic.twitter.com/swbNNBDwD5 — @Defensamx (@Defensamx1) May 15, 2026

¿Cuál es el objetivo del Servicio Militar Nacional?

El Servicio Militar Nacional tiene como objetivo “fomentar valores cívicos” entre la juventud, así como disciplina y sentido de pertenencia nacional.

De acuerdo con la Defensa, el programa también tiene como finalidad fortalecer principios como la responsabilidad ciudadana, el respeto y la lealtad hacia los símbolos patrios, además de contribuir en la formación integral de las nuevas generaciones.

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