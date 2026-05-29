En el Portal del Empleo se publicó una vacante como profesionista en medicina, ofrecen un sueldo de más de 17 mil pesos y prestaciones, así que si estás interesado te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.
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Lanzan vacante como médico
De acuerdo con la publicación se busca a profesionistas titulados con experiencia y conocimientos en servicio a ciudadanos y que se pueda encargar de administrar los centros penitenciarios federales y gestionar la reinserción social de sentenciados.
¿Cuáles son los requisitos para la vacante?
Para poder aplicar a esta vacante es necesario contar con los siguientes requisitos:
- Licenciatura en medicina
- Experiencia de 1 a 2 años en atención
- Manejo de paquetería office
Entre las habilidades y competencias se requiere:
- Calidad en el trabajo
- Orientación a resultados
- Compromiso
- Adaptación al cambio
- Análisis y solución de problemas
- Tolerancia a la presión
El horario para trabajar es de lunes a viernes de las 08:00 a las 16:00 horas, en algunas ocasiones se contempla trabajar el sábado.
¿Cómo aplicar a la vacante?
La empresa ofrece un sueldo mensual de 17 mil 500 pesos, prestaciones de ley, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, servicio de comedor y contrato por tiempo indeterminado.
Para aplicar es necesario contar con un registro en el Portal del Empleo y para postularte debes enviar tu CV al correo indicado. El proceso de reclutamiento tiene una duración de 6 meses debido a que se realizarán diversos exámenes. La vacante estará disponible hasta el 30 de mayo.
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