En el Portal del Empleo se publicó una vacante como profesionista en medicina, ofrecen un sueldo de más de 17 mil pesos y prestaciones, así que si estás interesado te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

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Lanzan vacante como médico

De acuerdo con la publicación se busca a profesionistas titulados con experiencia y conocimientos en servicio a ciudadanos y que se pueda encargar de administrar los centros penitenciarios federales y gestionar la reinserción social de sentenciados.

¿Cuáles son los requisitos para la vacante?

Para poder aplicar a esta vacante es necesario contar con los siguientes requisitos:

Licenciatura en medicina

Experiencia de 1 a 2 años en atención

Manejo de paquetería office

Entre las habilidades y competencias se requiere:

Calidad en el trabajo

Orientación a resultados

Compromiso

Adaptación al cambio

Análisis y solución de problemas

Tolerancia a la presión

El horario para trabajar es de lunes a viernes de las 08:00 a las 16:00 horas, en algunas ocasiones se contempla trabajar el sábado.

¿Cómo aplicar a la vacante?

La empresa ofrece un sueldo mensual de 17 mil 500 pesos, prestaciones de ley, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, servicio de comedor y contrato por tiempo indeterminado.

Para aplicar es necesario contar con un registro en el Portal del Empleo y para postularte debes enviar tu CV al correo indicado. El proceso de reclutamiento tiene una duración de 6 meses debido a que se realizarán diversos exámenes. La vacante estará disponible hasta el 30 de mayo.

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