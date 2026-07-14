¿Tienes conocimientos en Tamaulipas? ONU tiene nuevas vacantes en CDMX con salarios de más de 20 mil pesos

¿Sigues en busca de empleo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México abrió nuevas vacantes durante la mitad de julio en Ciudad de México (CDMX).

En una de ellas busca a personas que tengan conocimiento en el estado de Tamaulipas, mientras que las otras van por expertos en ciencias sociales, tales como Derecho, Economía y Administración Pública.

La ONU pocas veces publica los salarios de sus puestos de trabajo en México; no obstante, sitios especializados apuntan a que los salarios serán superiores a 20 mil pesos, por lo que se invita a preguntar durante el proceso de contratación.

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Vacantes del ONU en México durante julio 2026

Hoy martes 14 de julio, estas son las vacantes en CDMX que tienen las oficinas de ONU:

Análisis de las políticas de desarrollo productivo en Tamaulipas

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en CDMX

(CEPAL) en CDMX Licenciatura en Ciencias Sociales , Economía, Administración Pública o áreas afines; se aprecia maestría en Ciencias Sociales, Economía o Administración Pública

, Economía, Administración Pública o áreas afines; se aprecia maestría en Ciencias Sociales, Economía o Administración Pública Cinco años de experiencia en políticas públicas, política industrial, desarrollo económico o cadenas de valor

en políticas públicas, política industrial, desarrollo económico o cadenas de valor Se privilegia todo conocimiento y estudios sobre políticas en el estado de Tamaulipas

Dominio del idioma español

Fecha límite para aplicar: 16 de julio de 2026

Consultor de apoyo al sistema de atención de la CDMX con especialización en derechos de las personas con discapacidad

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en CDMX

(ACNUDH) en CDMX Licenciatura en Derecho, Derechos Humanos, Políticas Públicas, Política Sociales, Estudios sobre Discapacidad o Administración Pública

en Derecho, Derechos Humanos, Políticas Públicas, Política Sociales, Estudios sobre Discapacidad o Administración Pública Mínimo siete años de experiencia en derechos de personas con discapacidad, derechos humanos, política social o protección social

en derechos de personas con discapacidad, derechos humanos, política social o protección social Conocimiento de inglés y francés

Fecha límite para aplicar: 17 de julio de 2026

Asistente de Asuntos de Económicos para América del Norte

Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en CDMX

(PNUD) en CDMX Contrato de seis meses

Licenciatura en Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Negocios Internacionales o afines

en Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Negocios Internacionales o afines Un año de experiencia en economía internacional, visualización de datos, análisis estadísticos o temas afines

en economía internacional, visualización de datos, análisis estadísticos o temas afines Indispensable conocimiento del idioma español

Fecha límite para aplicar: 19 de julio de 2026

Documentos para aplicar a las vacantes de la ONU durante julio 2026

Cada oficina de Naciones Unidas en México tiene su propio proceso de contratación; sin embargo, coinciden con los siguientes documentos:

Currículum vitae actualizado

actualizado Títulos o certificados de estudios

estudios Documentos que validen la experiencia laboral

Certificados de idiomas

Carta de motivos (es un requisito valorado por Naciones Unidas)

Toda comunicación del proceso de contratación se mantendrá dentro de una plataforma particular.

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