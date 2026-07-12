Estudio post-mortem confirma que tigre Kenzo sí murió por un disparo

El estudio post-mortem que el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó al tigre de bengala “Kenzo” reveló que el felino sí murió a causa de un disparo en la cabeza. Este resultado ya despertó varias reacciones en redes sociales.

El diagnóstico de la UNAM lo dio a conocer la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y aunque faltan por saberse algunos detalles, los resultados preliminares que arrojó la necropsia revelaron que Kenzo recibió un disparo en la cabeza, muy cerca del párpado derecho, el cual le causó la muerte.

¿Cuál fue la causa exacta de la muerte del tigre Kenzo?

De acuerdo con el diagnóstico, el tigre Kenzo murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias ocasionadas por el impacto de bala en la parte frontal de la cabeza. El disparo penetró por la región del párpado superior derecho y siguió su trayecto atravesando el paladar blando.

Esta no era la única herida que tenía Kenzo, según la UNAM, pues había otras hechas por proyectiles de arma de fuego, entre ellas la del marcaje del ejemplar (microchip) y una herida longitudinal lacerante (cortada) de 11 cm de longitud de cola.

🐅 La muerte de #Kenzo queda bajo la lupa



La necropsia de la #UNAM confirmó que el tigre de Bengala murió tras recibir un impacto de bala durante el operativo para capturarlo en el #Edomex.



Autoridades aseguran que el disparo ocurrió ante un riesgo durante la contención del… pic.twitter.com/AJ3jbySYIF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 12, 2026

Los especialistas de la UNAM entregarán un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico para saber con mayor detalle sobre las otras lesiones que tenía Kenzo, cuando se reanuden las actividades en el instituto.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la causa de muerte del tigre Kenzo?

Después de que Profepa revelara las causa exacta de la muerte del tigre Kenzo, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que el operativo desplegado para capturarlo con vida y que duró varios días, resultó fallido.

“Son unos bárbaros” y “Justicia para el tigre Kenzo” son consignas que ya se pueden encontrar en las redes sociales.