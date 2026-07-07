¡México lo volvió a hacer! Tiene tres de las 10 mejores ciudades del mundo; lista completa

Los ganadores de los Travel + Leisure World’s Best Awards 2026 fueron anunciados oficialmente este 7 de julio.

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¿Cuáles son las mejores ciudades de México en 2026?

En su edición número 31, México volvió a destacar en el turismo internacional luego de que la revista Travel + Leisure incluyera a tres destinos nacionales entre las 10 Mejores Ciudades del Mundo en los World’s Best Awards 2026, un reconocimiento basado en las experiencias y opiniones de 661 mil votos y opiniones de viajeros.

La gran ganadora fue San Miguel de Allende, en Guanajuato, que obtuvo el primer lugar como la mejor ciudad del mundo, consolidándose como uno de los destinos favoritos por su arquitectura colonial, riqueza cultural, oferta gastronómica y hospitalidad.

En el listado también apareció Oaxaca, que alcanzó la quinta posición, mientras que la Ciudad de México se ubicó en el noveno lugar, reafirmando el atractivo turístico del país a nivel internacional.

Los World’s Best Awards 2026 son una de las clasificaciones más reconocidas de la industria turística. En esta edición, los lectores evaluaron aspectos como la cultura, el patrimonio, la gastronomía, actividades y la experiencia en general.

De esta forma México se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y demuestra su riqueza histórica, cultural y gastronómica.

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