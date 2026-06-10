Giro radical en el agua de Mérida: las 4 plantas que cambiarán para cumplir la nueva ley ambiental en la ciudad de Yucatán

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) puso en marcha una estrategia integral de saneamiento hídrico en Yucatán para intervenir los sistemas de tratamiento de aguas residuales. El proyecto busca elevar la calidad de los acuíferos locales.

Las labores operativas pretenden frenar el deterioro ecológico del subsuelo peninsular. Las modificaciones en la infraestructura sanitaria y la mitigación de contaminantes regirán la gestión ambiental.

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¿Cuáles son los objetivos ambientales de la infraestructura hídrica en Mérida?

La Conagua coordina los trabajos de ingeniería en estrecha colaboración con la administración estatal de la península. La intención principal radica en mitigar los focos de contaminación que ponen en riesgo la salud pública de los habitantes y deprimir el atractivo de los destinos turísticos locales.

Las modificaciones de la red hidroagrícola y de servicios urbanos contemplan los siguientes propósitos de preservación:

Rehabilitar instalaciones operativas: recuperar de forma integral la capacidad instalada de los complejos sanitarios civiles de la capital del estado.

recuperar de forma integral la capacidad instalada de los complejos sanitarios civiles de la capital del estado. Cumplir regulaciones oficiales: adecuar los procesos de purificación biológica a los parámetros obligatorios de la norma NOM-001-SEMARNAT-2021.

adecuar los procesos de purificación biológica a los parámetros obligatorios de la norma NOM-001-SEMARNAT-2021. Asegurar abasto limpio: proteger las reservas de agua subterránea frente a las filtraciones provocadas por el acelerado crecimiento demográfico regional.

¿Dónde se localizan las plantas de tratamiento sujetas a remodelación técnica?

Los frentes de obra civil se concentran en la capital de Yucatán por registrar el mayor volumen de descargas y desechos urbanos acumulados. El saneamiento integral de estos puntos estratégicos disminuirá de manera directa el impacto ambiental negativo en los ecosistemas colindantes.

Estos son los complejos de ingeniería sanitaria que recibirán mantenimiento correctivo:

Plantas de Mérida: modernización de cuatro complejos de procesamiento de residuos líquidos ubicados en la zona urbana municipal.

modernización de cuatro complejos de procesamiento de residuos líquidos ubicados en la zona urbana municipal. Zonas de acuíferos: intervención de las áreas de captación hídrica para optimizar los flujos naturales del recurso hacia el subsuelo.

intervención de las áreas de captación hídrica para optimizar los flujos naturales del recurso hacia el subsuelo. Corredores de flujo: reconfiguración de los conductos de distribución para evitar fugas crónicas de residuos sin procesar.

El Gobierno de México coordinará los presupuestos con las dependencias estatales para consolidar la entrega de las instalaciones civiles, mediante una inversión total que supera los 25 millones de pesos, de los cuales la federación aportará el 50 por ciento del capital técnico.

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