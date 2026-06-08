Salud mental, prevención y bienestar: la apuesta de la CDMX por una vida más saludable

En esta ocasión en “Su Voz, Su Tiempo”, Claudia Ivett conversó con Nadine Gasman, secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, sobre los retos de construir una política de salud centrada en la prevención y el bienestar colectivo. Durante la entrevista, explicó que la salud pública no sólo atiende enfermedades, sino que busca generar condiciones para que las personas se mantengan saludables a través de la detección oportuna, la promoción de hábitos saludables y la atención a los factores sociales que influyen en la calidad de vida.

La conversación abordó temas prioritarios como la salud mental de niñas, niños y adolescentes, la prevención de las adicciones y el trabajo que se realiza en las escuelas de la capital. Nadine Gasman destacó la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”, mediante la cual profesionales de la salud mental visitan de manera permanente secundarias y preparatorias para atender temas como ansiedad, depresión, violencia entre pares, prevención del suicidio y construcción de una cultura de paz. Asimismo, explicó que la Secretaría impulsa acciones comunitarias y visitas domiciliarias para fortalecer la prevención desde los hogares.

Otro de los temas centrales fue la prevención de los embarazos infantiles y adolescentes. La secretaria subrayó que cuando una niña enfrenta un embarazo se debe hablar de violencia sexual y de la necesidad de reforzar la educación integral en sexualidad, el consentimiento y los derechos reproductivos. Además, habló de las campañas de detección oportuna del cáncer de mama, el acercamiento de mastógrafos a las comunidades y las estrategias para prevenir el consumo problemático de alcohol y otras sustancias entre las juventudes, siempre desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública.