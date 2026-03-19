Ni Querétaro ni Puebla: el estado de México que sorprende por su crecimiento en ventas de autos híbridos y eléctricos en 2026

El mapa de la movilidad eléctrica en México está sufriendo una transformación importante este 2026. Aunque tradicionalmente estados como Querétaro o Puebla han sido referentes industriales, es Guanajuato el que está robando los reflectores en el arranque de este año. De acuerdo con los datos más recientes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la entidad se mantiene firme en el quinto lugar nacional de ventas y muestra un ritmo de crecimiento que supera las expectativas del sector.

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Un arranque de año con cifras récord para Guanajuato

Durante el primer bimestre de 2026, el mercado de vehículos electrificados en Guanajuato alcanzó un dinamismo notable. Las cifras indican que el estado ha logrado su mejor inicio de año en una década, comercializando un volumen de unidades que ya representa el 11.1% de sus ventas totales de vehículos ligeros. Este avance es significativo si se compara con el 8.8% registrado en el mismo periodo del año anterior, dejando claro que el consumidor guanajuatense está apostando por la transición energética.

A nivel nacional, se comercializaron más de 27,800 unidades sustentables en estos primeros meses, un incremento del 31.6%. En este contexto, Guanajuato se posiciona como un motor clave, solo por debajo de gigantes como la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Lo que destaca de la entidad es la velocidad con la que segmentos específicos están ganando terreno:



Híbridos conectables (Plug-in): Registraron un crecimiento cercano al 89.2%.

Registraron un crecimiento cercano al 89.2%. Eléctricos puros: Mostraron un repunte anual del 66.6%.

Mostraron un repunte anual del 66.6%. Híbridos convencionales: Siguen siendo los favoritos, dominando cerca del 80% de este mercado especializado.

Factores que impulsan la electromovilidad en Guanajuato

Este fenómeno no es casualidad. El posicionamiento de Guanajuato responde a una combinación de su sólida infraestructura de manufactura automotriz —que aporta más del 20% del PIB estatal— y una red de distribución cada vez más robusta. El interés de los socios comerciales y las inversiones derivadas del nearshoring han facilitado que las nuevas tecnologías lleguen con mayor rapidez a los pisos de venta locales.

A pesar de que el mercado de autos de combustión interna sigue siendo mayoritario, la tendencia es irreversible. La transición en el estado refleja un cambio gradual pero sostenido en las preferencias de compra, donde el ahorro de combustible y los beneficios ambientales están pesando más que nunca en la decisión final.

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