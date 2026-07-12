¿Buscas trabajo? INEGI abrió vacantes en Tamaulipas con salarios de 17 mil pesos

¿Te gustan las encuestas y tienes experiencia? Entonces esta puede ser tu oportunidad, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) abrió una vacante en Tamaulipas con un salario mensual de 17 mil 362 pesos.

Se trata de un vacante para el puesto de Enlace de Capacitación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y el contrato sería del 17 de agosto al 16 de diciembre.

La fecha límite para aplicar es el 14 de agosto; sin embargo, en la convocatoria el INEGI dejó en claro que habrá preferencia antes del 19 de julio de 2026.

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Requisitos para aplicar a la vacante de Enlace de Capacitación del INEGI

El puesto tiene como principal actividad es asistir y participar en la capacitación nacional mediante la coordinación de equipo, capacitar y retroalimentar.

Es por eso que los requisitos son:

Licenciatura concluida en Sociología, Trabajo Social, Antropología, Psicología, Ciencias Políticas, Economía, Derechos Humanos o afines; deseable posgrado en Psicología, Antropología o Ciencias de la Educación

concluida en Sociología, Trabajo Social, Antropología, Psicología, Ciencias Políticas, Economía, Derechos Humanos o afines; en Psicología, Antropología o Ciencias de la Educación Experiencia laboral mínima de un año en docencia, atención a mujeres o población vulnerable, encuesta de INEGI

en docencia, atención a mujeres o población vulnerable, encuesta de INEGI Manejo de vehículo estándar y contar con licencia

Conocimientos de Office, Windows e internet

Conocimiento en metodología de encuestas o entrevistas

Paso a paso para registrarse en la vacante del INEGI

Si te interesa el puesto, entonces estos son los pasos a seguir:

Reunir los siguientes documentos: comprobantes de estudios , experiencia laboral , RFC , CURP , credencial del INE , acta de nacimiento , comprobante de domicilio , copia de licencia de conducir , constancia del curso “Yo sé de género” y Hoja Única de Servicios (si se ha cotizado al ISSSTE)

, , , , , , , , constancia del curso “Yo sé de género” y (si se ha cotizado al ISSSTE) Regístrate en el sitio web oficial

Te contactarán por correo electrónico si es que eres seleccionado para realizar una prueba de conocimiento y entrevista

si es que eres seleccionado para realizar una prueba de conocimiento y entrevista En caso de aprobar, entonces entregarás documentos y podrás firmar contrato

En caso de cualquier duda, INEGI Coordinación Estatal Tamaulipas recomendó comunicarse al teléfono 834 153 7300 en Ciudad de Victoria; extensión 307356 (Extensión) y 307164 (Reynosa).

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