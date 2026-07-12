Activan Alerta Amber CDMX por Lía Mendoza Ledesma, de 4 años; desapareció en Lomas de Chapultepec

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Lía Mendoza Ledesma, una niña de 4 años que fue vista por última vez el 3 de julio.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la menor desapareció en la colonia Lomas de Chapultepec I Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo; la denuncia fue recibida el pasado jueves 9 de julio.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Lía Mendoza Ledesma, de 4 años, vista por última vez el pasado 03 de julio, en la colonia Lomas de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/zFVzdTfzSV — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 10, 2026

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Ficha de búsqueda de Lía Mendoza Ledesma

Las autoridades describen a la menor como una niña que mide un metro, tiene complexión delgada y tez morena clara. Además, tiene cabello castaño oscuro y ojos café claro.

No mencionan ninguna seña particular; no obstante, durante la desaparición llevaba un vestido color melón, camiseta de tirantes color blanco y tenis del mismo color.

Si tienes alguna información de la menor, te puedes comunicar a los siguientes números:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5346 5082

¿Qué es la Alerta Amber?

De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), se trata de una herramienta de difusión para la búsqueda, localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes, esto quiere decir que sólo se activa con menores de 18 años.

Para que las autoridades la activen se deben de cumplir con las siguientes características:

Menor de 18 años

Que el menor se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal

Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente: circunstancias del hecho, nombre, edad, sexo, vestimenta u otra información relevante

¿Cómo se desactiva una Alerta Amber?

Para que se desactive la alerta deben de pasar algunos de estos tres criterios:

Se informa la localización de la niña, niño o adolescente

de la niña, niño o adolescente Cuando derivado de la alerta, se coloque a la niña, niño o adolescente en situación de riesgo

Cuando haya transcurrido el tiempo de vigencia que es de 72 horas

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