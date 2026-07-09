Madre denunció presunto robo de bebé en hospital de Sinaloa; asegura que esperaba trillizas

El robo de un bebé conmocionó a la población en Sinaloa. Magdalena Robles esperaba con ansias conocer a sus trillizas; sin embargo, el nacimiento de sus hijas se vio empañado por el presunto robo de una de sus hijas, pues tras el parto, los médicos del Hospital de la Mujer de Culiacán solo le entregaron dos bebés. Te contamos los detalles de esta historia.

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¿Cómo sucedió el robo de un bebé en un hospital de Sinaloa?

Como cualquier mujer embarazada, Magdalena Robles estaba muy ilusionada con convertirse en madre; sin embargo, su embarazo no era normal, pues esperaba trillizas. Así se lo habían hecho saber en los ultrasonidos que se realizó de manera periódica durante su gestación.

Al llegar a las 33 semanas, Magdalena acudió a una consulta de control. Aunque ella se sentía bien y no presentaba dolor, los médicos insistieron en practicarle una cesárea de emergencia, pues supuestamente tenía la presión alta.

Tras dar a luz, Magdalena vivió momentos de angustia, pues los médicos únicamente le entregaron a dos bebés, cuando le habían dicho que esperaba trillizas. Incluso, ella ya tenia pensado los nombres para ellas: Regina, Rebeca y Renata.

La madre asegura tener pruebas de que esperaba a tres niñas

La denuncia de Magdalena Robles se basa en un diagnóstico firmado por la ginecóloga Nivardy Guadalupe Valenzuela Payán, en el que se describe la existencia de tres fetos femeninos con actividad cardíaca independiente.

La ginecóloga que solo atendió a Magdalena en esa ocasión, la refirió al Hospital de la Mujer en Culiacán, al considerar su embarazo de alto riesgo, en el documento se lee: “Embarazo de alto orden fetal/triple/mismo sexo”.

La madre sostuvo que antes de entrar al quirófano escuchó tres latidos fetales, por lo que rechazó la explicación del hospital. A Magdalena le dijeron que tenía gemelas y que el supuesto tercer bebé era una bolsa de agua.

Autoridades aseguran que solo se trataba de gemelas

En entrevista para medios de comunicación, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, aseguró que el hospital contaba con estudios que acreditaban un embarazo gemelar.

El funcionario también descartó que el nacimiento de un tercer bebé pudiera ocultarse y que un bebé pudiera ser sustraído sin que el personal lo advirtiera. Insistió en que cuentan con ultrasonidos y el expediente clínico que comprueban que eran dos bebés y no tres.

Por su parte, la madre junto con su esposo presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que se realice una investigación completa del caso. La madre asegura que le robaron a su tercer bebé dentro del nosocomio.

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