Bloqueo en la autopista México-Puebla: manifestantes cierran OTRA VEZ la caseta de San Marcos y provocan caos vial

Decenas de manifestantes mantienen un bloqueo en la autopista México-Puebla, esto sucede justo a la altura de la Caseta de Cobro San Marcos, provocando severas afectaciones a la circulación en ambos sentidos y largas filas de vehículos.

¿Qué pasa en la México-Puebla? De acuerdo con los primeros reportes, el cierre inició durante la mañana de este miércoles y ha generado importantes retrasos para automovilistas, transportistas y usuarios del transporte público que transitan por una de las carreteras con mayor flujo vehicular del país.

🚨#AlertaADN



Bloquean la Autopista México-Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos; manifestantes denuncian irregularidades en el caso de un presunto abuso contra un estudiante https://t.co/1yjh6GD0W0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

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Nuevo bloqueo hoy: ¿Qué pasa en la autopista México-Puebla?

Un grupo de manifestantes señala que el bloqueo de HOY forma parte de sus protestas con las que se busca exigir a las autoridades una investigación transparente por el presunto caso de un abuso contra una estudiantes de una escuela ubicada en la zona.

Los inconformes denuncian supuestas irregularidades en la atención del caso, además de que demandan que las autoridades correspondientes esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades conforme a la ley.

🚧 BLOQUEO MÉXICO-PUEBLA 🚛

En la caseta de San Marcos, solo levantarán plumas para paso libre.#ChismososDeLaZonaSur #Puebla pic.twitter.com/ZBWUt70tMF — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 8, 2026

Caos en la México-Puebla HOY: cierre total en la caseta de San Marcos por protesta; esto exigen los manifestantes

El cierre en la caseta de San Marcos ha provocado una importante carga vehicular sobre la autopista México-Puebla. Autoridades de caminos y servicios de emergencia recomiendan a los conductores anticipar sus traslados, mantenerse atentos a los reportes de tránsito y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas mientras se restablece la circulación.

Cabe decir que la México-Puebla es una de las principales vías de comunicación entre la Ciudad de México y el centro y sureste del país, por lo que cualquier interrupción genera afectaciones para miles de personas y para el transporte de mercancías.

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