¿Quieres arreglar tu sonrisa? Costo promedio de los brackets en México durante 2026

¿Tu sonrisa te causa conflicto o tienes un problema de salud? La ortodoncia es uno de los gastos médicos más altos para las familias mexicanas y los brackets no se libran de esto, es por eso que es importante conocer los precios durante este año.

El promedio de este tratamiento va desde los 10 mil hasta los 90 mil pesos, pero es importante mencionar que el costo no es lineal ni aplica de la misma manera a todas las personas, ya que dependen de un sinfín de cuestiones y, principalmente, de las necesidades del paciente.

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Costo promedio del tratamiento de brackets en México durante 2026

Si necesitas un tratamiento dental que lleve brackes, estos son los promedios de costos, de acuerdo a Sonrisas forever y la doctora Alejandra Maza Albarrán de la UNAM:

Brackets metálicos y tradicionales

Precio: de los 15 mil a los 35 mil pesos por el tratamiento completo

por el tratamiento completo Ideal para adolescentes, adultos y pacientes con apiñamiento, dientes chuecos o mordida compleja

Brackets cerámicos

Precio: de los 20 mil a los 50 mil pesos por el tratamiento completo

por el tratamiento completo Ideal para pacientes que buscan una opción discreta y estética

Brackets de zafiro

Precio: de 23 mil a 50 mil pesos por el tratamiento completo

por el tratamiento completo Ideal para adultos, jóvenes y pacientes que busquen opciones estéticas

Brackets autoligables

Precio: de 17 mil a 50 mil pesos por el tratamiento completo

por el tratamiento completo Ideal para pacientes que buscan sistema moderno y con menos ajustes

Brackets linguales

Precio: de 40 mil a 90 mil pesos por el tratamiento completo

por el tratamiento completo Ideal para pacientes que buscan discreción total

Alineadores transparentes

Precio: de 21 mil a 90 mil pesos por el tratamiento completo

por el tratamiento completo Ideal para pacientes disciplinados que buscan una alternativa removible, cómoda y estética

También puedes tomar en cuenta lugares como la UNAM, donde el tratamiento de los brackets comunes está entre seis y siete mil pesos.

¿Qué influye en el precio de los brackets?

De acuerdo a Dentalia, muchos factores afectan en el precio de este tratamiento médico; sin embargo, entre las que más destacan están:

Ubicación del consultorio dental

del consultorio dental Experiencia del ortodoncista

del ortodoncista Duración del tratamiento

Servicios adicionales

¿Qué son los brackets y por qué su costo es alto?

Aunque son muy populares durante la adolescencia, los brackets se pueden usar en cualquier momento de la vida, debido a que son un tratamiento para corregir la alineación de los dientes, así como mejorar la salud bucal.

Se trata de pequeñas piezas hechas, principalmente, con metal (aunque pueden ser también porcelana o zafiro) y que están diseñadas para cada diente, suelen ser unidas mediante un arco metálico y se mantienen en su lugar mediante ligas o aditamentos propios del material de elección.

No usar brackets en el tiempo indicado por el dentista, puede desatar caries, enfermedades periodontales, pérdida de piezas dentales, desgaste inusual del esmalte dental y tensión en los músculos que ayudan a masticar.

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