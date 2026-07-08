Razones por la que los jóvenes ya no quieren tener hijos; México redujo la fecundidad más de la mitad

En la actualidad es cada vez más común que los jóvenes decidan no tener hijos y en México se ha registrado una disminución importante en la tasa total de fecundidad de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló algunas de las razones.

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¿Por qué los jóvenes ya no quieren tener hijos?

De acuerdo con algunos testimonios de jóvenes las razones por las que no quieren tener hijos es por el contexto mundial que se vive como el hambre, el cambio climático y la economía.

Para otros tener hijos no forma parte de su realización y considera que las implicaciones económica y psicológicas que conlleva hacerte cargo de otro ser humano son muy grandes y no hay condiciones económicas para mantenerlo con lo indispensable.

La encuesta Risks that Matter Survey 2022 de la OCDE reveló que 9 de cada 10 personas de entre 18 y 64 años están preocupadas por la inflación y lo caro que es vivir por ello no creen que es una buena opción tener hijos.

Además, las nuevas generaciones se enfrentan a obstáculos grandes pues los salarios que reciben son injustos y generan incertidumbre. Lo que más le preocupa a los jóvenes mexicanos e influye en su decisión de no tener hijos son:

Oferta de trabajo con 91.9%

Cambio climático con 91.2%

Falta de acceso a la salud mental con 88.7%

Pérdidas en la educación de las infancias con 87.1%

Además, muchas mujeres consideran que sacrifican más para ser madres y en estos momentos están enfocadas en ganar sus propios recursos y seguir preparándose.

Efectos y cambios en lo niveles de fecundidad

La tasa total de fecundidad ha caído más de la mitad en promedio al pasar de 3.3 hijos por mujer en 1960 a 1.5 en 2022 y aunque México ha tenido un descenso de casi 7 hijos por mujer en 1960 a menos de 2 en 2022 se encuentra entre los países con las tasas más altas.

Israel con 2.9

Francia con 1.8

España 1.2

Corea del Sur 0.7

El descenso en la fecundidad implica cambios estructurales y repercute en el mercado laboral seguridad social y organización de la población. Un país con baja natalidad llega a un punto donde los trabajadores comienzan a jubilarse y la población joven para ocupar puestos de trabajo es insuficiente y esto impacta en varios sectores.

“Sin embargo, se prevé que este descenso continúe mientras no haya una consolidación real de derechos en todos los aspectos de la vida”, indicó Verónica Montes de Oca Zavala, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

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